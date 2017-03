Elbukott Tarsoly Csaba keresete a bíróságon

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A jegybank 20 millió forintra bírságolta Tarsoly Csabát, egyebek mellett azért, mert az általa irányított társaság, a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi Zrt. az MNB szerint jogsértően kezelte az ügyfelek pénzét és valótlan adatszolgáltatást nyújtott a felügyelet felé.Rák-Fekete Edina, a tanács elnöke az ítélet indokolásában felidézte, hogy Tarsoly Csaba beadványában a munkamegosztás tényére hivatkozott. A törvény szerint azonban a vezető állású tisztségviselőknek általános a felelősségük, hogy a cég a jogszabályok betartásával működjön, munkamegosztástól függetlenül. A belső szabályzat megléte nem jelent jogszerű működést - tette hozzá.Elmondta, hogy a felperes arra is hivatkozott, hogy nem tudott a szabálytalanságokról, amiket a jegybank feltárt, azonban a bizonyítékok ezt cáfolják. A tanúvallomások is bizonyítják, hogy Tarsoly tudott a szabálytalanságokról, az ügyfélpénzek nem megfelelő kezeléséről.Az eljárás során, ahogy azt sem, hogy az adott helyzetben elvárhatóan viselkedett, vagy fellépett volna a szabálytalanságok ellen.A bíróság ezért elutasította Tarsoly Csabának a per felfüggesztése iránti kérelmét a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt, mivel a közigazgatási és a büntetőjogi felelősség egymástól eltér - mondta a tanács elnöke. A határozat ellen 60 napon belül lehet fellebbezni a Kúriához.