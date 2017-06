Hatalmasat harapott a világ második leggazdagabb embere

Komoly összeg

A bejelentésről itt írtunk külön cikkünkben:A MarketWatch gyűjtése szerint a most bejelentett felvásárlás olyan nagy méretű, hogy az Amazon eddigi 5 legnagyobb felvásárlásának együttes értékét is meghaladja (legalábbis azokét, amiket a társaság nyilvánosságra hozott).

Ezért fontos az Amazonnak

Jeff Bezos gazdagodik

ezzel visszavette a második helyet a világ leggazdagabb embereinek rangsorában a Forbes valós idejű adatai szerint.

Az is elképzelhető, hogy az Amazon itt nem áll meg a felvásárlásokkal: a Bloomberg épp a héten írta meg értesülései alapján, hogy a chatüzenetekkel foglalkozó Slack nevű startup cég is az Amazon látókörébe került, itt 9 milliárd dolláros ajánlatot emlegetnek.Az Amazon befektetők egyébként kedvezően fogadták a hírt, 3%-ot meghaladó emelkedésben van az árfolyam. Ezzel szemben a főbb kiskereskedelmi versenytársak részvényei szenvednek, hiszen ezzel erőteljes versenytársat kapnak maguk mellé. A pénteki tőzsdei árfolyamreakciókról külön cikkünkben írtunk:Szakértők szerint a legnagyobb e-kereskedelmi cég, az Amazon célja a mostani felvásárlással, hogy a legjelentősebb amerikai városokban jelen legyen a kiskereskedelemben. Cooper Smith, a L2 Inc elemzője úgy vélekedett a MarketWatchnak , hogy a következő 5 évben az Amazon benne lehet a legnagyobb 5 amerikai kiskereskedelmi cég között. A növekedés fenntartása érdekében be kellett lépnie erre a hatalmas piacra a cégnek - mondta. A legutóbbi adatok szerint az amerikai szupermarket és élelmiszer-áruház szegmens éves szinten 600 milliárd dollár feletti forgalmat bonyolít le.Ebből a tortából tavaly a Wal-Mart hasította ki a legnagyobb szeletet 14,45%-os részesedésével, a Kroger 7%-ot tudhat magáénak, a most felvásárolt Whole Foods 1,21%-ot, míg az Amazon itt 0,19%-on áll. Közben ne feledkezzünk meg a német diszkont kihívókról: a Lidl épp a héten nyitotta meg első tíz üzletét az Egyesült Államokban és az Aldi is egyre nagyobb szeletet akar kihasítani magának.Az elemző viccesen azt is megjegyezte a portálnak, hogy minden bizonnyal a Wal-Mart vezérigazgatója nem alszik majd jól ma éjszaka.Elemzők kiemelik:, és az ügyfélkör jelentős része átfedésben van a saját ügyfélkörével., ezeket a magas keresetű, fiatal munkavállalókat igyekszik majd megszólítani az Amazon a fizikai bolthálózaton keresztül. Az 1980-ban Texasban alapított Whole Foods Market egyébként azzal hirdeti és különbözteti meg magát a piacon, hogy a természetes élelmiszereket részesíti előnyben.Jeff Bezos, az Amazon alapítójának és vezérigazgatójának (valamint legnagyobb egyedi részvényesének) a vagyona a hír hatására néhány óra alatt 2,5 milliárd dollárral nőtt,Az Amazon vezérének vagyona a péntek esti állás szerint 84,7 milliárd dollár, ami 4,3 milliárd dollárral marad el Bill Gates Microsoft-alapító vagyonától.Az Amazon árfolyamának száguldásáról nemrég írtunk külön cikkünkben:

Kép és címlapkép forrása: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP