Elkaszálták az első Bitcoin-alapot

Cameron és Tyler Winklevoss több mint három éve próbálja meggyőzni az amerikai tőzsdefelügyeletet, hogy engedélyezze a tőzsdén kereskedett alapot (ETF), amely a Bitcoin árfolyamváltozását követte volna.Az SEC főleg azzal az indokkal vágta el a kérelmet, hogy a Bitcoin piacait nem felügyelik, a digitális valuta felhasználóit pedig több kiberbiztonsági támadás is érte már. Úgy vélik, hogy a kriptopénz piaca még nagyon fiatal és az idő múlásával "jelentős méretű, szabályozott, Bitcoinhoz kapcsolódó piacok is létrejöhetnek."A CNBC SEC-s forrásai szerint az is közrejátszott, hogy a felügyeletnek nem volt egyértelmű, hogy az alapokat hogy lehetne megfelelően árazni és kereskedni, illetve hogy általánosságban hogy működnének.Tyler Winklevoss továbbra is optimista: "elkötelezettek vagyunk arra, hogy a COINt a piacra vigyük és várjuk az SEC személyzetével való további együttműködést."Winklevossék ETF-jén kívül egyébként van még két alap, amely az SEC engedélyére vár: a Grayscale Investments Bitcoin Investment Trustje és a SolidX Partners alapja.Miután az SEC visszadobta a kérelmet, a Bitcoin árfolyama 18%-ot esett, azóta viszont többnyire már visszapattant a digitális pénz árfolyama. A Bitcoin árfolyama a hónapban lehagyta az aranyét is, ez részben annak köszönhető, hogy sokan azt remélték, hogy az ETF majd széles körben is befektetőket csábít majd a Bitcoin-piacra.