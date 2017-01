Itt az év tőzsdei sztorija, csak még a menedzsment sem tudja, miért

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Érdekes mozgásokat mutatott az év első három hetében a Victoria Properties papírja a koppenhágai tőzsdén: a dán cég részvényeinek árfolyama 930 százalékos szárnyalásban van a tavalyi záráshoz képest. A probléma, hogy még a menedzsment sem tudja, miért veszik ennyire a papírt, és igyekeznek nyugtatni a befektetőket - írja a Bloomberg.A Victoria Properties eddig elsősorban a német ingatlanpiacra fókuszált, a hétfői kereskedésben ok nélkül 195%-os szárnyalást mutattak a papírjai. Ezt követően Rasmus Bundgaard, a cég vezérigazgatója hivatalos közleményben értetlenkedett egy sort, szerinte ugyanis úgy szárnyalt 930%-ot az árfolyam, hogy nem változtak a társaság gazdasági körülményei, és nem jelentek meg új tervek a jövőbeli stratégiát illetően. "Vagyis a társaság saját tőkéjének értéke továbbra is közel nulla korona" - szögezte le a cégvezető.Az utóbbi napok árfolyammozgásában az is meglepő, hogy a Victoria Properties forgalma több mint harmincszorosa volt az előző három hónap átlagának. A Bloomberg által megkérdezett elemzők sem tudták a választ, csak annyit jegyeztek meg, hogy a forgalom felét a NordNet nevű brókercégen keresztül bonyolították, amelyik többnyire kisbefektetők számláit kezeli.A Victoria Properties részvényeinek árfolyama egyébként hat évig megállíthatatlanul zuhant miután a dán ingatlanlufi kipukkadt. A cég legutóbb december 29-én tett közzé hivatalos tájékoztatást, amikor bejelentették, hogy a korábbi főtulajdonos Euroinvestor.com eladta teljes 64,95%-os részesedését három társaságnak, melyek közül az egyik a Victoria vezérigazgatójának érdekeltségébe tartozik.