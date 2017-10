K&H: jöhet még emelkedés?

"A címben feltett kérdésre keresi a választ az összes befektető azok után, hogy az év első tíz hónapjában a fejlett és a feltörekvő részvénypiacokon is magas kétszámjegyű hozamokat lehetett elérni. A válaszhoz érdemes a mérleg két serpenyőjébe helyezni az érveket és az ellenérveket.

A további emelkedést támogatja a globális makrogazdasági helyzet, az előremutató bizalmi indexek és a múltról visszajelzést adó tényadatok is kedvezően alakulnak. Ennek köszönhetően a vállalati profit kilátások is erősek, amit az aktuális negyedéves gyorsjelentési szezon számai is visszaigazolnak. Emellett a jegybankok politikája továbbra is lazának mondható. A Fed kamatemelései lassúak és fokozatosak, az EKB kötvényvásárlási programjának leépítése is a vártnál lassabb lesz és kamatemelés belátható időn belül nem várható.Az előbbiekkel szemben az óvatos megközelítést indokolja a részvénypiacok magas árazása és az egyedi, speciálisnak mondható kockázatok. Jelenleg nagyítóval kell keresni a relatív mutatók alapján olcsónak mondható piacokat, persze amíg van érdemi profit bővülés addig nem aggódnak a befektetők a magas szintek miatt. A jelentős árfolyam ingadozások is elmaradtak idén, így a túlzott nyugalom is felfogható kockázatként. A tavalyi extrém kimenetelű események idén elmaradtak, de ettől még érdemes figyelembe venni az észak-koreai és katalán helyzetet, valamint Trump politikájának kiszámíthatatlanságát.A mérleg így közel egyensúlyban van: a makrogazdasági környezet kedvező, de van alapja az aggodalmaknak is. Ebben a helyzetben továbbra is részvényektől várhatjuk a legmagasabb hozamot a következő hónapokban, de ne feledkezzünk el a diverzifikáció fontosságáról sem. A hazai hosszú kötvények és a nyersanyagpiacok is jó kilátásokkal rendelkeznek. A befektetőknek ajánlott portfólión most nem változtatok, tartom az elmúlt hónapban felvett pozíciókat. "