6 zenei nagyágyú, akinek az albumborítója is külön művészet

Andy Warhol - The Velvet Underground and Nico (1967)

Robert Mapplethorpe - Patti Smith: Horses (1975)

A pop-art egyik leghíresebb alkotója által tervezett borító egyértelműen árulkodik a készítőjének kilétéről, a sárga banán figyelemfelkeltő, de egyszerű motívum. A The Velvet Underground, mielőtt világszerte híres lett, a művész műtermének, a The Factory-nek (A Gyár) gyakori fellépője volt. Warhol 1966-ban még filmet is készített róluk - ami megtekinthető itt Az együttes tagja, Lou Reed úgy nyilatkozott, hogy sokat köszönhetnek a művésznek, amiért "esernyőként felfogva a támadásokat" lehetővé tette, hogy önmaguk legyenek, és haladjanak előre, amikor még nem voltak olyan nagyok, hogy el tudták volna viselni az őket érő kritikákat.

Salvador Dalí - Jackie Gleason: Lonesome Echo (1955)

Az 1975-ös Horses című albumról (ami az énekesnő debütáló albuma) a kritikusok úgy gondolják, hogy az amerikai punk rock mozgalom legkiemelkedőss darabja, hovatovább: minden idők egyik legnagyszerűbb lemeze. A fekete-fehér borítón Smith hanyag eleganciával pózol, a póz saját állítása szerint "Baudelaire és Sinatra keveréke". A fotót az énekesnő közeli barátja, Robert Mapplethorpe készítette, aki többek között homoerotikus hatású férfiaktjairól vált híressé.A kiadócég több változtatást is eszközölt volna a borítón, de Smith nem egyezett bele.

Keith Haring - David Bowie: Without You (1983)

Jackie Gleason neve sokak számára leginkább komikusként ismert, azonban tehetséges zenész is volt. Az előadónál azonban biztosan híresebb az albumot tervező művész, a szürrealista festményeiről - is - ismert katalán-spanyol alkotó, Salvador Dalí, aki barátságban állt Gleason-nal. Dalí nyilatkozata szerint a borítón látható pillangó megnyúlt árnyéka úgy verődik vissza a tájban, mint ahogyan a visszhang (azaz echo).

Jeff Koons - Lady Gaga: Artpop (2013)

David Bowie Without You című számának illusztrációján dolgozott együtt a két művész. A Without You Bowie 1983-as Let's Dance albumán szerepel. Az énekes nagy rajongója volt a New York-i művész munkásságának. Haring képe az összetéveszthetetlenül rá jellemző formanyelven szólítja meg a nézőt.

Bansky - Blur: Think Tank (2003)

Jeff Koons borítójának hátterében a műkedvelők szemét rögtön magukra vonják Botticelli egyik legismertebb festményének, a Vénusz születésének részletei. A hátteret képező kollázs másik elemét pedig Gian Lorenzo Bernini Apollón és Daphné szobrának felvételei adják.A borító középpontjában a meztelen énekesnő ülő szobrát láthatjuk, Koons Vénuszként jeleníti meg a kagylóhéjban. Széttárt lábai között Koons híres Gazing Ball-ja ("Bámuló golyó") jelenik meg, a szemérmességen túl a golyó Koons felfogásában egyfajta univerzális szimbólum. Jeff Koons egyébként az egyik legvitatottabb kortárs művész, sikerét azonban jól mutatja, hogy 2013-ban az egyik (narancssárga) lufikutyája 58,4 millió dollárért kelt el a Christie's árverésén.

A hihetetlen népszerűségnek örvendő, Banksy álnéven alkotó brit street art művész munkái politikai és társadalmi kritikát fogalmaznak meg. Egyesek tudni vélik, hogy az alkotó valódi neve Robert Gunnigham. A borítón egy ölelkező párt látunk, mindketten búvársisakot viselnek. Habár Banksy általában nem vállal ilyen megbízásokat, saját bevallása szerint azért tett kivételt a Blur esetében, mert nagyon kedveli a zenéjüket, valamint a munka jó pénzt hozott a konyhára.Az eredeti alkotás 2007-ben kelt el egy aukción 75 ezer fontért.A fenti lista korántsem teljes, viszont láthatjuk belőle, hogy a művészi alkotások nem csak a múzeum falain belül bukkanhatnak fel, és azzal, hogy egy felkapott művész borítótervezést vállal, színesíti a munkásságát. Abból pedig, ha egy tehetséges zenei előadó, valamint egy tehetséges képzőművész összedolgozik, általában valami jó sül ki.Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com