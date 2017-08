Az aukciós piac idei 5+1 legnagyobb tanulsága

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Erősödő piac

2. Az USA visszaszerzi a vezető szerepét

3. Kínai kiigazítás

4. Felfutó kortársak

5. A női alkotók fájó hiánya

+1 A Sotheby's digitális fordulata

A politikai és gazdasági bizonytalanságokkal (mint Trump megválasztása, a brexit és a lassuló kínai gazdasági növekedés) tűzdelt 2016-ös év után 2017-elején végre néhány kiemelkedő tétel is gazdára talált az aukciós piacon, mint Jean-Michel Basquiat Untitled című 1982-es képe, melyért 110 millió dollárt adtak. Az elemzés szerint egy új felívelő szakasz vár az aukciós piacra, amit újra az amerikai és nyugat-európai árveréseken elért rekorderedmények fognak dominálni. A csúcseredményeken túl pedig az is jó hír, hogy eddig idén az aukciókon visszamaradt tételek aránya is csökkent.Idén eddig az USA-ban volt a legdinamikusabb, 28%-os az aukciós piac növekedése. Így a globális forgalom 32%-a (2,2 milliárd dollár) történik Amerikában, amit Kína követ. A legsikeresebb aukciók, mint a fent említett Basquiat kép leütése is New Yorkban történt, ahogy Brancusi 1913-as La muse endormie című szobra is ott talált vevőre 57 millió dollárért. Az árverési forgalom az Egyesült Királyságban 13, míg Franciaországban csak 7 százalékkal növekedett.2017 első felében a kínai aukciós piac 12%-ot esett és így a forgalma 2 milliárd dollár volt, a globális tortából való részesedése pedig 29%. A visszaesés oka nem annyira az árak zuhanása, hanem inkább a kalapács alá kerülő alkotások számának csökkenése volt, amely még a pekingi és sanghaji árveréseket is érintette. Mindennek ellenére a kínai piac továbbra is viszonylag stabil, és például az aukcióra bocsátott tételek számának csökkenésével az el nem adott alkotások aránya is 70-ről 54 százalékra korrigálódott.Az 1945 utáni és kortárs szegmensek tovább növelték a piaci részesedésüket a 2000-es 8, illetve 3 százalékról 21 és 15 százalékra. A 110 milliárdért eladott Basquiat kép jól jelzi, hogy ma már a licitálók hajlandók ugyanolyan összeget áldozni egy kortárs műre, mint egy régi alkotásra. Ennek a szegmensnek a felfutásában az is szerepet játszhat, hogy egyre kevesebb, a korábbi évszázadokból való csúcsminőségű műalkotás érhető el a műtárgypiacon, és így például a régi mesterek piaci részesedése folyamatosan zsugorodik.Szomorú helyzet, de az idei év első felének TOP10 aukciós eredményébe egy női művész sem fért bele, hanem azt a szokásos Klimt, Bacon, Picasso névsor dominálja. Sőt még a TOP50-be is csak egy női alkotó, a japán Yayoi Kusama került be. Így hiába figyel ma már egyre több galéria és múzeum a női alkotókra, ez a tendencia az aukciós piacra még nem érkezett meg.Bár a világ vezető aukciósházának, a Sotheby's-nek a bevétele növekedett az év első felében, a profitja azonban csökkent. Ennek a legfőbb oka az, hogy a londoni cég komoly beruházásokat hajtott végre, elsősorban technológiai és digitális téren. Az adatgazdasági, automatizációs és digitális aspektusok megerősítésén túl a cég az ékszer, bor és művészeti tanácsadás üzletágai felé tervez erősíteni (az utóbbi téren 34%-kal növekedtek egy év alatt). A Sotheby's vevőinél is megfigyelhető az a trend, hogy az amerikai vevők visszavették a vezetést a kínaiaktól, és újra ők adják az aukciósház forgalmának a legnagyobb szeletét.