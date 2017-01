FeLugossy László a magyar underground avantgarde nagyja

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

...jelenleg Sárospatakon él, mégis földönkívüliként van jelen a megtévesztően anyagszerű semmiben. feLugossy Lászlóról elsősorban azt kell tudni, hogy zseni. Emellett persze képzőművész, költő, filmrendező, színész, énekes, zajbalerina, lényeg és személyiség kutató fenomén performance nagymestere, de erről nem tehet, mert túl nagy "energia besűrűsödési hajlammal" született.

feLugossy László (1947, Kecskemét) autodidakta Munkácsy-díjas képzőművész, a Vajda Lajos Stúdió meghatározó alakja és a kultikus szentendrei zenekar, az A.E: Bizottság alapító tagja.- írja róla efZámbó István, akivel a 60-as évek közepén, Kecskeméten együtt kezdte pályáját.Objektek, ready-made-ek, performance-ok, happeningek, hang-költemények alkotják munkásságának nagy részét. A modern művészetről alkotott képének egyik fő momentuma az új műtárgytípus megteremtésére való törekvés; formában, felfogásban és minőségben is egyaránt.Technikai és anyag felhasználási téren kísérletezés és játékosság jellemzi. Alkotásaiban gyakran fedezhető fel irónia, és az önirónia sem áll feLugossytól távol. Vizsgálja a testek, tárgyak alakíthatóságát, mindent kipróbál, ami épp elé kerül. Ezt jól alátámasztja "Az utolsó vacsora készítés" című kép is, aminél szúnyoghálót is alkalmazott.

Kezdetben művészetének fontos eleme volt a közös alkotás és saját bevallása szerint az exhibicionizmus is erősen meghatározta. Mostanra pedig az önmagában zajló események, "belső lüktetések" jobban foglalkoztatják és maga művészeti érték teremtése; “úgy részt venni benne, hogy valami születhessen belőle". Feltehetően ennek a folyamatnak az eredménye a "Sárga fej".

Képeire jellemző, hogy nem nőket és férfiakat látunk, hanem lényeket, világokat, történéseket, állapotokat, eseményeket. A hétköznapi, felszíni látszatból kiindulva, de azt "lecsupaszítva" ábrázolja az eredeti élményt.

feLugossy László: Lecke . 80x120, szén, papír, 2001. Ár: 450.000 Ft

Festészete gyakran már a 80-as években kialakult motívumainak például nőalakok szürrelista komponálásából születik.

Az említett munkák a Godot Galéria aktuális kiállításán (feLugossy László - Spontán Válogatás (1999-2017)) február 11.-ig megtekinthetők.Szerző: Bárdi Sára; műtárgy.com