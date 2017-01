Ismerd meg a négy női vezetőt, aki híres múzeumokat irányít

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A hölgy a múzeumot 2007 óta vezető, 77 éves Antonio Paoluccit váltja az igazgatói székben. Jatta már 1996 óta a Vatikáni Múzeumban dolgozik, a könyvtár nyomtatványok részlegének vezetőjeként. Végzettsége szerint jártas az irodalomban, a levéltári adminisztrációban és a művészettörténetben, utóbbiban a grafikus művészetekre specializálódott. Magánéletéről nem sokat tudni, házas, három gyermek anyukája.Barbara Jatta kinevezése nagy, mondhatni szimbolikus jelentőségű tett, ugyanis még ma is kifejezetten ritka, hogy a művészeti világban nő töltsön be ilyen fontos pozíciót. A világ legnagyobb és legnépszerűbb múzeumait, a madridi Prado-t, a londoni British Gallery-t, a párizsi Louvre-t - és a listát még hosszasan folytathatnánk - mind-mind férfi vezeti jelenleg. A Vatikáni Múzeum azonban az egyik legrégibb és legnagyobb az összes közül, és egy nyilvánvalóan férfiak által uralt közegben található. Az, hogy bizalmat szavaztak Barbarának, talán egy új, nyitott és modernebb felfogású korszak kezdetét jelzi, amely példaértékű lehet a világ többi művészeti intézménye számára is.

Anne Pasternak - Brooklyn Múzeum

Az alábbiakban a műtárgy.com három, Amerikában vezető szerepet betöltő hölgyre hívja fel a figyelmet, remélve, hogy a jövőben egyre jellemzőbb lesz az a tendencia, hogy a férfiak és a nők közel egyenlő arányban töltik be ezeket a fontos pozíciókat.Anne Pasternak-ot 2015-ben válaszották New York egyik legnagyobb múzeumának az élére. A Brooklyn Múzeum több, mint egymillió műalkotást birtokol, az ókori Egyiptom kincseitől kezdve a kortárs művészetig fontos darabjaiig. Pasternak egyébként nem is dolgozott ezelőtt múzeumban, művészeti vezetője, majd igazgatója volt a Creative Time nevű szervezetnek, ami ingyenes művészeti projekteket, előadásokat és kiállításokat szervez New Yorkban.A Brooklyn Múzeum 2007-ben nyitotta meg feminista központját, ami a mozgalom történetét hivatott dokumentálni.

Sheena Wagstaff - Metropolitan Museum of New York

Sheena Wagstaff a Metropolitan Múzeum modern és kortárs részlegének vezetője. A MET előtt a londoni Tate Modern vezető kurátora volt. Számunkra külön érdekesség, hogy Sheena aktívan részt vett a Metropolitan Múzeum modern részlegének a Breuer Marcell által tervezett épületbe való költöztetésében.

Breuer Marcell megosztó épülete a Madison Avenue-n áll, a MET 2016 márciusában nyitotta meg itt a modern részlegét, felváltva az eddig a létesítményben működő Whitney Múzeumot.

Cara Starke - Pulitzer Arts Foundation

A Pulitzer Art Foundation 2001-ben nyílt, azt a célt szem előtt tartva, hogy a Pulitzer műgyűjtő házaspár privát kollekcióját kiállíthassák. Joseph Pulitzer az azonos nevű, magyar származású újságíró és lapkiadó dédunokája. Cara Starke a már említett Creative Time szervezetben tevékenykedett, valamint a Metropolitan Múzeum média és performansz művészet részlegének kurátora volt.

Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com