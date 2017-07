Louvre-festményeket pusztított el a vihar

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Vízfoltok jelentek meg Nicolas Poussin Négy évszak sorozatának két darabján, és hasonló kár érte Jean-François de Troy A Mordecai győzelme című alkotását is.

Elővigyázatosságból levették a falról Georges de La Tour és Eustache Le Sueur, 17. századi alkotók munkáit is, amelyeket jelenleg alapos vizsgálatoknak vetnek alá.A Louvre jelentése szerint a heves esőzéseknek köszönhetően az intézmény több szárnyába is betört a víz.Még ki sem heverhették az eső által okozott károkat, a Louvre-nak újabb veszteséggel kell szembenéznie: Július 18-án tűz ütött ki Tahitou szigetén, és a valószínűleg villámlás következtében kialakult tűzben három, a Tengerészeti Múzeumban található festmény is elpusztult, amelyeket a Louvre helyezett letétbe a francia szigeten található intézményben.Alain Talon igazgató nyilatkozata szerint a Tengerészeti Múzeumban "több ezer, a tengerészettel kapcsolatos néprajzi alkotást pusztított el vagy károsított nagymértékben a tűz". A festményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: "Körülbelül 200 alkotás teljesen megsemmisült, a pénzügyi kár közel 200 millió euró".A Louvre festményei közül elpusztult Alexandre Casati La Vente du Poisson (A halárúsítás) c. munkája, valamint két, ismeretlen holland festőtől származó alkotás, értékük durván 46 ezer dollár.

Forrás: Artforum Szerző: Járfás Eszter, műtárgy.com