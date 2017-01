Mit hoz 2017 a nemzetközi műtárgypiacnak?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Barnebys elemzése azt hangsúlyozza, hogy 2017 egyik fontos piaci tendenciája a régebbi darabok népszerűvé válása lehet. Ez nem is feltétlenül a képzőművészeti piacról szól - ahol manapság a kortárs tarol a globális piacon - hanem az iparművészet alkotásokról, bútorokról. Ebben a kategóriában egészen alacsony tud lenni az árkülönbség egy tömeggyártott új darab és egy antik alkotás között, így nem meglepő, ha egyre többen kezdik az utóbbit preferálni. Különösen hogy ez a döntés olyan, feltörőben lévő piaci etikákkal is egybevág, mint az újrahasznosítás és a fenntarthatóság gondolata. Sőt, az antik alkotások azt az ígéretet is hordozzák, hogy ha az elmúlt évszázadokat sikeresen végigszolgálták, akkor az új tulajdonos életében is ki fognak tartani.Bár az elmúlt évek, évtizedek a műtárgypiacon, csak úgy, mint a gazdaság más területein is, a globalizációról szóltak, könnyen lehet, hogy 2017 a nemzeti piacok megerősödésének az éve lesz, különösen a Brexit és a Trump-győzelem után érzik egyre többen ezt így a műtárgypiacon.Ami biztos, hogy függetlenül attól, hogy a műtárgypiacnak az elsődleges, vagy másodlagos piacaira gondolunk, a digitális világ szerepe ma már nem csak hogy felértékelődik, de egyszerűen megkerülhetetlen. Természetesen a jó online stratégiák mellett a sikeres offline tervek is elengedhetetlenek, de nem lehet elfelejteni, hogy a legfiatalabb gyűjtők 80%-a már online kezdi meg a vásárlási folyamatot.

Az online műtárgypiac megoszlása korcsoportok és eszközök szerint. Kép: Barnebys

Természetesen a műtárgypiacnak jelenleg még inkább az olcsóbb szegmensében dominál az online vásárlás, azonban nem szabad azt sem elfejteni, hogy az online tájékozódás még a legdrágább alkotások esetében is jelen van, így a minőségi online jelenlétet senki sem spórolhatja meg. Ezzel egy időben a műtárgypiac megfizethető kategóriája az online eladásoknak köszönhetően teljesen új vevői köröket is meg tud szólítani.Ugyancsak újdonság, hogy az aukciósházak egyre kevésbé tartják a műtárgy, régi művészet és modern művészet közti elválasztást, és egyre gyakrabban keverik ezeket a kategóriákat, akár kurátori kiállítások keretében is, hogy új vásárlói csoportokat szólítsanak meg. Emellett az elhunyt sztárok, celebek gyűjteményét kalapács alá bocsájtó aukciók is inkább sűrűsödni, mintsem ritkulni fognak, az idei évben például ilyen volt a Sotheby's David Bowie gyűjteményét elárverező aukciója.

David Bowie gyűjteménye kalapács alatt a Sotheby's-nél. Kép: Wolfram Kastl/picture-alliance/dpa/AP Images

Ezen túl a Barnebys szerint még a következő területek lehetnek a 2017-es műtárgypiac új, sikeres területei: a női művészet, a design, az afrikai, a latin-amerikai, a kubai, az indiai és perzsa művészet, illetve a kerámia, mivel ebben az évben több nagyszabású kerámia-kiállítás is várható.Ezen túl 2017-ben olyan művészeti események lesznek, mint a Velencei Biennálé, a minden ötödik évben megrendezett kasseli Documenta és a csak tíz évente megtartott münsteri szobor projekt. Ezek a művészeti események mindig erősen alakítják a művészeti világ és a műtárgypiac aktuális trendjeit, divatjait, így annak, aki képben szeretne lenni a kortárs művészet pillanatnyi helyzetével, érdemes ezekre is figyelnie. Ezen túl természetesen számtalan biennálé és triennálé is lesz 2017-ben, köztük olyan különlegességek, mint a Déli-sarkon első alkalommal megrendezett Antarctic Biennale.szerző: műtárgy.com