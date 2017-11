Műtárgykülönlegességek a világ minden tájáról

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ezen túl ez az ajánló azt is megmutatja, hogy mennyi különböző helyen készültek kiemelkedő és különleges iparművészeti alkotások az elmúlt kétszáz évben: Bécstől Pécsig, Hongkongtól Lőcséig, Budapesttől New Yorking kalandozhatunk az itt bemutatott tárgyakkal.Az alábbi műtárgyak mind licitálhatóak lesznek a következő hetek hazai aukcióin.Ez az állványos, spirituszégővel működő ezüst teafőző a 20. század elején készült Hongkongban. A felületét kínai életképek, virágok és madarak borítják, míg a fogója, a kiöntője és még a lábai is bambuszt imitálnak.

Ez a négy darabos, teáskannából, sűrítményes kannából, tejkiöntőből és tejszínkiöntőből álló garnitúra az 1940-es évek elején készült Budapesten. Bár funkciójában egész hasonló a fenti hongkongi darabhoz, de kialakítása mégis teljesen eltérő, mivel ez a készlet letisztult, geometrikus formákból építkezik.

Ugyancsak az ivás örömeit szolgálták ezek az egyszerű, letisztult poharak, melyekbe az Esterházy család címere van beleköszörülve.

Mintegy száz évvel korábbról, a 19. század elejéről származik ez a lenyűgöző boroskanna, ami az empire stílusjegyeit viseli magán. Az empire Napóleon császársága alatt kialakult, klasszicizáló stílus volt, ami nagy hatást gyakorolt a korszak ipar- és bútorművészetére is. Ennek az amfora formájú edénynek a fedelét akantuszleveles rozetta fedi, melyből egy állatfejes kiöntőcsőr indul ki.

Ugyancsak az empire jegyében készült az 1820-as években ez az asztali óra Bécsben, melynek számlapján két Ámor figura is található: egyik nyilát kovácsolja, a másik pedig nyilát hegyezi.

Ajánlónk talán legkülönlegesebb darabja ez a faragott és ezüsttel díszített 19. századi vadászkürt. A karcolt, díszített szaruk elterjedtek voltak a korszak népművészetében is, de ez a darab nemesi megrendelésre, Kállay Gergely, szabolcsi alispán számára készült 1836-ban. A tárgy készítője a rézmetsző Horogh Dávid, aki börtönévei alatt aktívan foglalkozott karcolt műtárgyak alkotásával. Ez az alkotás, mely pusztai, pásztor és vadászdalokat illusztrál, kiemelkedik rendkívüli részletgazdagságával és finom megmunkáltságával.

A Tiffany az egyik legnevesebb amerikai iparművészeti tárgyakkal foglalkozó vállalat, mely elsősorban az üvegművészet terén vált világhírűvé. Ez a 20. század eleji váza is üvegből készült, melyet kézzel alakítottak, amfora alakja pedig a feljebb bemutatott boroskannára is rímel.

Ugyancsak a 20. század elejéről származik ez a váza, de nem Amerikából, hanem a magyar Zsolnay gyárból. Míg a Tiffany az általuk feltalált ólomüveggel lett világhírű, addig a Zsolnay az általuk kifejlesztett eozinmázas kerámiával. Ez a japonizáló dekorációval, virágok és krizantémágak között szállongó pillangókkal díszített alkotás mintadarabként készült 1926-ban.

Forrás: műtárgy.com