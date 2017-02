Nagyszabású fotókiállítás nyílt a Vigadóban

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Benkő Imre és Molnár Zoltán - A mester és a tanítványa:

A teljesség igénye nélkül egy szubjektív válogatással nyújt most betekintést a műtárgy.com , az egyes "Kép/Társak" diskurzusába.Benkő Imre kedvelt műfaja a fotóesszé, ezekből az esszékből láthatunk a tárlaton töredékeket. Élményei alapján saját megfogalmazásában és értelmezésében vázol fel, mutat be korjelenségeket. A dokumentarizmus egy különleges változatát képviseli, Benkő Imre szerint ezzel "az egész társadalom spektruma látható és láttatható". Fotói egyéni olvasatokat kínáló tér-idő metszetek, de minden generációnak elkell végeznie a saját "kutatásait", amit tanítványa Molnár Zoltán meg is tesz. A mestere elmondása szerint a dokumentarizmus köti össze a művészetüket.

Bal: Benkő Imre: Karbantartók, kohógázüzem. 1989. Forrás ., Jobb: Molnár Zoltán: Copsa Mica, Románia. 2008. Forrás

Tóth György és Barta Zsolt Péter - A sejtelmes egész és a kendőzetlen részlet:

"A női alak szépsége, a női lélek kiismerhetetlensége és ezek különféle megjelenítése az eszköz, amivel igazán el tudom mondani azt, ami bennem van." - Tóth György -Tóth György fotóin az alakok gyakran sejtelmesek, mintha vékony fátyol lebegne a modelljei előtt, akik hús-vér nők minden mesterséges szépítés nélkül. A nőiséget mutatja meg és vegyíti ezt érdeklődésével, az egyetlen negatívra történő expozícióval. "Társául" Barta Zsolt Pétert választotta, aki gyermekei növekedését dokumentálta nem mindennapi módon a test struktúráira figyelve. A meztelenség helyett az antik görög kultúra örökségére, a klasszikus arányrendszerek szépségére fókuszál.

Bal: Tóth György: Emlékezés A zenekarra, 1970-73 Syrius. 2014. Forrás ., Jobb: Barta Zsolt Péter: Máté. 2001. Forrás

Normantas Paulius és Boros György - A világcsavargó és a lokálpatrióta:

"Érdekeltek a magyarokhoz legközelebb álló rokon népek, mivel magyar lányt vettem feleségül, és azért mentem Szibériába, hogy a hantiktól tanuljak magyarul." -Normantas Paulius-Normantas Paulius fotográfus, néprajzkutató, antropológus négyszer ünnepelte a születésnapját a Himaláján, a kiállításon megjelenő válogatása Kőrösi Csoma Sándor tibetológus utazásait, munkásságának helyszíneit örökítik meg, az ott látott tájakat és embereket. A litván származású, nyíregyházi fotóművész számára az úton levés az a toposz, amelynek továbbírására vállalkozott fotográfiáival. Borsos Györggyel Nyíregyházán ismerkedtek meg, aki az analóg és digitalis technika progresszív ötvözésére törekszik, ez a tárlaton megjelenő Sóstóról készített képein is felfedezhető. Illetve az a szándéka, hogy olyan hangulatú képeket csináljon, amik megmutatják, milyen volt fénykorában a Sóstó, a csavar pedig az benne, hogy akkoriban "nem volt valami fényes látvány".

Bal: Normantas Paulius: Laosz. 2003. Forrás ., Jobb: Boros György: Fénykép a Sóstóról sorozatból. 1999. Forrás

A Kép/Társak című kiállítás megtekinthető a Pesti Vigadóban 2017. február 4. és április 2. között. A kiállítás kurátora: Uhl Gabriella.