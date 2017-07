Pákh: nem adom el a Golgotát

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Pákh Imre a Magyar Időknek beszélt arról, hogy nincs szándékában eladni a Golgotát, igaz, jelentkezők rendre akadnak a festményért. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy a korábban a festmény állami tulajdonba kerülésén dolgozó MNB Értéktár programjával most nincs semmilyen kapcsolata, de ettől még a jövőben más állami szervekkel tárgyalhat a kép sorsáról.Pákh hangsúlyozta, a Golgota helye Debrecenben van a trilógia tagjaként, örül a Kúria döntésének, amelynek eredményeképp az eddig a festményt takaró leplet is levette a képről, így az már teljes valójában látható a debreceni Déri Múzeumban.Kedden írtunk arról, hogy a Kúria hatályon kívül helyezte a Golgota védetté nyilvánításáról szóló per jogerős ítéletét és új eljárás lefolytatását kérte: