Kedvezőbben adóznak a nyugdíjpénztári befizetések 2017-ben

Január elsejétől úgynevezett egyes meghatározott juttatások közé tartozó pénztári öngondoskodási formák munkáltatói támogatásán az adóteher - az eho csökkenése miatt - csak 43,66 százalékos lesz.Mindent egybevetve a pénztári hozzájárulás adózása - vélhetően a kormánynak az előtakarékosság iránti elkötelezettsége okán is - a korábban vártnál kedvezőbben alakult - magyarázta az ÖPOSZ elnöke a változás jelentőségét. Kravalik Gábor azt is kiemelte, hogy mivel a szabályozók az adhatóság korábbi felső határát is eltörölték, a pénztári hozzájárulás költséghatékony juttatás maradt.