5 jó trükk, ha 10% fölötti garantált hozamot akarsz elérni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A lakás-takarékpénztárak jövőjéről is szó lesz a Portfolio Öngondoskodás 2017 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

1. Hogy lehet elérni a legnagyobb hozamot?

2. Lehet faragni a költségeken

az 1% számlanyitási költség - amit a szerződéses összegre terhelnek. A szerződéses összeg a futamidő alatti összes befizetés, ennek hozama, az állami támogatás és a felvehető hitel összege, akkor is, ha utóbbit egyáltalán nem veszünk igénybe,

illetve a havi 150 forintos számlanyitási költség.

Ha nem akarunk hitelt felvenni, érdemes olyan módozatot választani, ami a lehető legkisebb elérhető hitelösszeget bocsájtja rendelkezésünkre a megtakarítási időszak után, ugyanis az 1%-ot jelentősen megnyomja a felvehető hitelösszeg mennyisége.

Érdemes elcsípni egy számlanyitási akciót. Gyakran előfordul a lakástakarékoknál, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén elengedik az 1%-os számlanyitási költséget.

3. Nem elég egy lakásra, de van megoldás

4. Ha nem lakásra kell a pénz, ne kösd meg

lakásépítésre, bővítésre,

korszerűsítésre, felújításra (festés, tapétázás, kazán-, illetve bojlercsere, klíma, napelem, hőszigetelés, nyílászárócsere, kádcsere, vezetékek, kábelezés, stb.)

lakásvásárlásra,

lakáshitel törlesztésére.

5. Mi van, ha nem akkor akarok lakást, amikor lejár?

Hagyjuk a pénzt a pénztárban és nem csinálunk vele semmit, a betéti kamatot ebben az esetben ugyanúgy jóváírják.

Szerződést hosszabbítunk és tovább fizetjük - ebben az esetben jár az állami támogatás, de az 1% szerződésnyitási költség időszakos különbözetét ki kell fizetnünk.

A lakástakarékokhoz járó, befizetés arányos 30%-os állami támogatás felső határa mindössze éves 72 000 forint, ezt pedig havi 20 ezer forint befizetésével tudjuk maximalizálni (plusz 150 forintos havi számlavezetési díj). Emellett érdemes a lehető legrövidebb időre kötni a megtakarításunkat (ez jellemzően négy év, plusz két hónap kiutalási időszak), mivel csak a befizetések után kapjuk meg az állami támogatást. Ez azt jelenti, hogyha például a harmadik évben befizetünk 240 ezer forintot, ugyanúgy 72 ezer forint fog járni állami támogatásként, az előző években befizetett 480 ezer forintra csak a betéti kamatot írják jóvá.A betéti kamattal is lehet játszani. A legtöbb lakás-takarékpénztár alapból 0,1-1% betéti kamatot fizet négy éves konstrukciókra, de van olyan pénztár is, amely 3%-ot ajánl, ha legalább hatéves megtakarítást indítunk.A lakás-takarékpénztáraknak két fontosabb költsége van:Csak, hogy érezzük, mit is jelent pontosan a szerződésnyitási költség: egy havi 20 ezres, 4 éves szerződésre körülbelül 30-40 ezer forintot terhelnek szerződéskötési összegként, ami az éves állami támogatás felét körülbelül el is viszi.Érdemes csökkenteni, vagy ha lehet, megúszni ezt a költséget, erre két jó módszer van:Ha a fenti, "optimális" megtakarítási módszert használjuk - vagyis 4 évre teszünk félre havi 20 ezer forintot - mindössze 1,3-1,5 millió forintot tudunk összeszedni (plusz durván még egyszer ennyi hitelt), ami közel sem elég egy lakás megvásárlásához.Bár az állami támogatásból egyszerre csak egy kedvezményezett részesülhet, megtehetjük azt, hogy indítunk egyszerre több lakástakarék-szerződést más-más kedvezményezettel, de egy szerződő neve alatt. Így 4-5 szerződéssel és hitellel együtt már simán összehozhatjuk egy kisebb lakás árát - úgy, hogy a lakás durván tizedét az állam fizette (mondjuk ennek egy részét el is viszi a hitelkamat).Bár vonzó a kockázatmentesen elérhető magas hozam, maga a termék rendkívül rugalmatlan, ugyanis az itt összegyűlt pénzt csak lakáscélra lehet felhasználni, vagyisA felhasználást számlával kell igazolni, a két hónapos kiutalási időszakot pedig ki kell várni. Ha nem lakáscélra költjük el a pénzt és / vagy idő előtt feltörjük a pénztári megtakarításunkat, az állami támogatást bukjuk, ami miatt a legtöbb esetben mínuszban jövünk ki a megtakarításból.Ha lejár a szerződésünk, de nem kell a pénz, két lehetőségünk van: