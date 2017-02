Egymilliónál is több pénz van átlagosan a nyugdíjra gyűjtők számláján

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagosan 6,31%-os reálhozamot értek el. Az összvagyonuk éves összevetésben 9%-kal, 1166 milliárd forintra nőtt. A vagyonnövekedést az egyéni befizetések növekedése és a jó reálhozamok is segítették.

Összességében a taglétszám enyhe csökkenést mutat, ami azzal magyarázható, hogy bár az egyéni belépők száma nő, a nyugdíjszolgáltatást igénybe vevők száma meghaladja az újonnan belépőkét.

Az egy pénztártagra jutó átlagos vagyon december végén meghaladta az 1,1 millió forintot, ami 10%-os növekedésnek felel meg, amit legutóbb 2012-ben, illetve 2013-ban lehetett mérni.

Az egyéni befizetések irányába billent a mérleg 2016-ban is az önkéntes pénztáraknál. Tavaly összesen több mint 72 milliárd forintot fizettek be számláikra a tagok, ami 11%-kal haladja meg az egy évvel korábbi összeget. Különösen év végén élénkült meg a megtakarítási kedv, az előző negyedévhez mérten a tagok megduplázták befizetéseiket. Az utolsó negyedévben az egyéni és munkáltatói hozzájárulások együttes összege 40 milliárd forintra rúgott, ami 70%-kal haladta meg a 2016 harmadik negyedévében befolyt összeget.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak is népszerűek voltak tavaly, az egyéni befizetések itt éves összevetésben 16%-kal emelkedtek, bár a munkáltatók ezzel párhuzamosan némiképp háttérbe szorultak és közel 3%-kal kevesebb tagdíjat vállaltak át, mint egy évvel korábban. A pénztárszövetségi összefoglaló szerint a tagi befizetések jelentős része itt is a nagy befizetési hajrában, év végén folyt be.

Az egészségpénztárak összesített vagyona 51,5 milliárd forintra nőtt, ami fejenként átlagosan 62 ezer forint egészségre szánt megtakarítást jelent.

Kravalik szerint a munkáltatói szerepvállalás továbbra is hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a nyugdíjmegtakarításban, de jó hír, hogy fokozódik az egyéni tudatosság. Hangsúlyozta azt is, hogy a készpénzcafeteria egy részének nyugdíj-megtakarítási termékbe való elhelyezésével is érezhető mértékben növelhető a megtakarítás.