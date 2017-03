Megöli a versenyt az ÁKK a lakossági megtakarításoknál

Lencsés Gyula, a Raiffeisen Alapkezelő portfóliómendzsere is előad a Portfolio hétfő esti befektetői klubján. Ne maradj le róla, regisztrálj te is! ÁTTEKINTÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lencsés Gyula, a Raiffeisen Alapkezelő portfóliómendzsere is előad a Portfolio hétfő esti befektetői klubján. Ne maradj le róla, regisztrálj te is! ÁTTEKINTÉS

A lakossági állampapírok hozamát mesterségesen tartja nagyon magasan az ÁKK, így kifejezetten vonzóak a megtakarítók számára. Emiatt befektetői oldalról természetes, hogy jelentős pénz áramlik ezekbe a papírokba. Hogy kibocsátói oldalról ez megéri-e, illetve mennyire jó a gazdaságnak az okozott kiszorító hatás más befektetések kárára, már egy másik kérdés.Az állampapírokhoz hasonló kockázatú termékekből, a likviditási és kötvény alapokból egyértelműen látszik az erős vagyon kiáramlás a lakossági állampapírok irányába.A lakossági állampapírok most már széleskörű banki forgalmazói hálózattal és jelentős ismertséggel rendelkeznek az ügyfelek körében, emiatt azt gondolom, hogy a jövőben a vevői érdeklődést a más hasonló termékekhez képesti hozamfelár fogja meghatározni, nem a forgalmazói jutalék. Ezt támasztja alá az is, hogy a jutalék csökkentés ellenére januárban rekord értékesítésről számolt be az ÁKK.A kérdést nem lehet önmagában vizsgálni, ugyanis a lakossági állampapírok magas hozama lefelé nyomja a piaci állampapírok hozamát, mivel a lakosság által felvásárolt államadósságot nem kell a piacról finanszírozni, az alacsonyabb kibocsátás pedig alacsonyabb hozamokat eredményez. Tehát a lakossági állampapírokra kifizetett többlet kamatkiadás egy része megtakarításként jelentkezik a piacról felvett adósság alacsonyabb finanszírozási költségén. Egyszerűbb talán az alternatív lehetőségekhez mérni, a betéti kamatokhoz képest túlzónak gondolom a lakossági állampapírok többletkamatát.A magyar bankszektor állampapír állománya jelentősen növekedett az elmúlt években. Ha összehasonlítjuk a régiós vagy európai uniós adatokkal, elég változó képet látunk, így ideális szintről nehéz beszélni. Azt gondolom, hogy jelentős emelkedés már nem várható ebben, különösen ha érdemben javul a hitelezés, illetve fennmarad az államháztartás kedvező teljesítménye és a lakosság állampapír-vásárlási kedve.Az idén várhatóan folyatódó amerikai kamatemelés ciklust látva, valamint a világszerte és Magyarországon is gyorsuló inflációs számokat figyelembe véve nem tartom valószínűnek.A határidős piaci árazás szerint ez bő egy év múlva következhet be. A Magyar Nemzeti Bank jelenleg is monetáris lazítást folytat nem konvencionális eszközök segítségével, gondolhatunk itt az FX swap tenderekre illetve a 3 hónapos betét elérhető mennyiségének további csökkentésére. A BUBOR kamatok emelkedéséhez a bankszektor többletlikviditásának csökkennie kellene, a jelenlegi jegybanki intézkedések pedig ezzel éppen ellentétesek.Elképzelhetőnek tartom ugyanakkor, hogy az inflációs folyamatok úgy alakulnak, hogy a monetáris kondíciók szigorítására ennél hamarabb lesz szükség, akkor az MNB az overnight betéti kamat emelésével könnyen feljebb tolhatja a BUBOR jegyzéseket.Az elmúlt években jelentősen emelkedő belföldi tulajdon és a csökkenő spekulatív befektetői aktivitás miatt ez esetben sem várok problémás mértékű kiáramlást a piacról.A rövid kötvényalapoknak jót tehet a hozamemelkedés, a rövid átlagos futamidő miatt hamar átárazódik a portfólió és nő az előretekintő hozampotenciál. Az alapkezelő a hosszú kötvény portfóliókat is aktívan menedzseli és minden hozamkörnyezetben a lehető legjobb megtérülést próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosoknak, az ajánlott befektetési időtávra továbbra is jó befektetés lehet egy kötvényalap, bár az emelkedő kamatok rövidtávon nem kedveznek ennek a szegmensnek.Számos olyan termék áll rendelkezésre, amellyel akár az állampapíroknál magasabb hozamot is el lehet érni. Mi az aktívan menedzselt, diverzifikált, erős kockázatkezeléssel támogatott termékekben hiszünk, erre a legjobb példát az aktív vegyes alapok adják. A legfontosabb azonban az, hogy a befektetők széleskörűen tájékozódva, hozzáértő tanácsadók segítségét kérve válasszák ki a befektetési céljaiknak és kockázatviselés képességüknek leginkább megfelelő terméket.