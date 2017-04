Trump "én vagyok a nagyobb kutya" politikája nem válik be

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A panelbeszélgetés résztvevői az USA-val és Európával kapcsolatos meglátásaikat fejtették ki:, a Fidelity International értékesítési vezetője szerint a feldolgozóipar jelentheti a következő 1-2 év sikersztoriját az amerikai piacon, de ott van még a gyógyszeripar és az egészségügy is, mint jó lehetőség. Globális szinten pedig Európát emelte ki, miután ez a piac továbbra is alulértékelt.Európára áttérve kifejtette, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a jövőben az EU milyen szerepet foglal majd el a világon. A közeljövő legnagyobb kockázata, hogy az EKB sokkal gyorsabban emel majd kamatot, mint ahogy a piac várná és ennek a kommunikációja sem lesz megfelelő., az Aegon Alapkezelő portfóliómenedzsere úgy véli, hogy az is elképzelhető, hogy ebben a 4 éves amerikai elnöki ciklusban semmi érdemi nem fog történni az USA-ban. A Trump politikájával kapcsolatos kérdésre még kifejtette, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben Trump kezd kissé intézményesedni.Az Európával és eurózónával kapcsolatos kockázatok középpontjában Olaszország áll - véli, olyan örökséget cipel magával az ország, amivel nem tud mit kezdeni (elszabadult belső hitelezés, államadósság). Az olaszoknál jelenleg sem infláció, sem növekedés nincsen, és senki nem tudja, hogy mit kellene kezdeni a felhalmozott adóssággal, de úgy tűnik, hogy ez nem egy 2017-es történet. Az európai részvénypiaccal kapcsolatban kiemelte, hogy a vállalti szektor nem igazán tudott nettó marzsot növelni eddig, és ha ebben továbbra sem lesz változás, akkor az csalódást jelenthet a befektetőknek. Hosszabb távon a civilizációs konfliktusok jelentenek aggodalmakat., a JP Morgan Asset Management igazgatója szerint nehéz úgy közgazdasági elemzéseket végezni, hogy közben ne foglalkoznánk a politikával. Bár az információ korát éljük, az emberek sosem voltak még mennyire félreinformáltak, mint most - vallja. Az elmúlt 8 év során a központi bankok rendkívül nagy összegű pénznyomtatásba kezdtek, miközben a pénz sebessége gyakorlatilag nullára csökkent. Tehát a kinyomtatott pénz a bankok szintjén ragadt és nem jutott el az emberekhez, így nem csoda, hogy sokan a populizmus felé fordulnak.

A következő 1-2 év amerikai sikersztoriai között említette a pénzügyi szektort, ezen belül is elsősorban a bankszektor. Ha megindul egy kamatemelési trend, akkor a marzsokon keresztül ebből pozitívan jöhetnek ki a bankok.A kockázatok egyre súlyosbodnak, elsősorban Európában, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni a világon zajló folyamatokat - vallja. Szerinte kicsit olyan, mintha az 1930-as években járnánk, kialakultak olyan regionális problémák, amelyek még nem értek össze, de ez bármikor megváltozhat. A szakember úgy véli, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy az európaiak összetartsanak és megvédjék az európai értékeket., az Allianz Global Investors a tőkepiacok és tematikus kutatásvezetője úgy véli, hogy Trumppal kapcsolatban a legfontosabb kérdés a deglobalizáció, ami szerinte mindig egy vesztes-vesztes szituáció. Nemcsak a fogyasztóknak, hanem a globális kereskedelemnek is. Tehát az, hogy Amerikát ismét naggyá emeljék, sokba fog kerülni a világnak.A szakember szerint mindenképpen szükség van részvényekre a portfólióban, ha az USA-ban való befektetésre gondolunk, elég csak az osztalékfizető részvények jó teljesítményére gondolni.Európára áttérve, szerinte a monetáris politika nem tudja megoldani az eurózóna problémáit. Kérdés, hogy a jövőben mely országoknál merül még fel a kiválás lehetősége, ettől függetlenül szerinte a lehetőségeket is alulbecslik, így alapvetően pozitív a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban., a K&H Bank vezető elemzője felvetette: ha az USA elkezd egy kereskedelmi háborút Kínával szemben, akkor érdemes megnézni, hogy milyen szerkezete van a külkereskedelmüknek, mivel az látszik, hogy az USA nagyon sokat veszítene ezen. Szerinte egyáltalán nem biztos, hogy Trump véghezviszi ezt, inkább "a nagyobb kutya meg tudja szerezni azt, amit akar" stratégiát folytatott idáig, de már látszik, hogy a politikai életben nem így működnek a dolgok.Az USA-ban szerinte elsősorban a beszállítócégekben lehet érték, de még a nyersanyag-kitermelésben is van potenciál.Rövid távon áldásos állapotnak tűnik a jelenlegi világpiaci helyzet, de középtávon már több kockázatot látni. Olaszország biztos egy gyenge láncszeme Európának. Szerinte a Brexit kockázatait nagyon alulértékeli a világ, tehát egy meglehetősen polarizált EU-t látunk jelenleg, a széthúzási kockázatok tehát 1-1,5 évre nézve felerősödtek.