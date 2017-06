Pioneer: kedvezőek a részvénypiac kilátásai

"Összességében továbbra is jelentős részvénypiaci kitettséget javaslunk és továbbra is kiemelt jelentősége van a portfólióban az egyedi részvénykiválasztáson alapuló abszolút hozamú szegmensnek, aminek súlyát 30%-ról 35%-ra növeljük.

Miközben a globális makrogazdasági kilátások összességében viszonylag kedvezőek, az egyes régiók között némi divergencia kezd körvonalazódni. Az USA gazdasága kiváló formában van, ugyanakkor az utóbbi hónapokban a felfokozott várakozásokhoz képest egyre gyakrabban érkeztek csalódást keltő makroadatok. Előretekintve a Trump-adminisztrációtól várt gazdaságélénkítő lépések keresztülvitelét egyre erősebben megkérdőjelezik a felerősödő politikai feszültségek. Az elmúlt időszak csalódásai ugyanakkor azt eredményezték, hogy "lehűltek" (véleményünk szerint reálisabbá váltak) a növekedési és inflációs várakozások, így a további negatív meglepetések valószínűsége csökkent.Eközben - a korábbi várakozásainkkal összhangban - Nyugat-Európából továbbra is nagyon bíztató hírek érkeznek. A makrogazdasági adatokat illetően itt a pozitív meglepetések dominálnak, még a nehezebb helyzetben lévő periféria tagállamokban is. A francia elnökválasztás megnyugtató kimenete átmenetileg leveheti a reflektorfényt a politikai kockázatokról, de a befektetők hamarosan a közelgő olasz parlamenti választásokra koncentrálhatnak. Az európai hozamkörnyezet szempontjából továbbra is elsősorban az EKB monetáris politikájára érdemes figyelni. Bár a kedvező növekedési jelek és az EKB korábbi kommunikációja alapján egyre közelebb kerülhetünk a kötvényvásárlások leállításához (ahonnét már belátható távolságba kerülhet a kamatemelési ciklus megkezdése), véleményünk szerint az európai jegybankárok nem fognak sietni a "normalizálódással".Az európai konjunktúra kilátásokról mindent elmond, hogy a német IFO üzleti bizalmi index 123,2 pontos értéke egyben mindenkori csúcsnak is megfelel. A vállalati eredmények javulása továbbra is komoly hátszelet jelenthet az öreg kontinens részvényei számára.A kelet-közép-európai részvénypiacok tekintetében az első negyedéves gyorsjelentések eddig visszaigazolták pozitív várakozásainkat. Az európai átlag feletti növekedés mellett, a helyenként 10% körüli osztalékhozamok egyre jobban megmozgatják a külföldi befektetők fantáziáját is, ami tetten érhető a növekvő tőzsdei forgalmakban is. Az árazási diszkontok a historikus átlaghoz képest és a többi nagy gazdasági blokkhoz képest továbbra is jelentősnek mondhatók, bár a mértékük szép lassan csökken. Ennek tükrében egyre fontosabb az egyedi részvénykiválasztás. "