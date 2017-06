Raiffeisen: hamarosan drágább lehet az olaj

"Az elmúlt hónap során oldalazás jellemezte a fejlett piaci részvényindexeket, viszonylag alacsony volatilitás mellett. Az S&P 500 indexre szóló opciókból számolt implikált volatilitásokat mérő VIX Index is az alacsonynak mondható 10-12-es sávban ingadozott. Lényegesen érdekesebb mozgások voltak a nyersanyagok és azon belül is elsősorban az olaj piacán. A WTI típusú olaj árfolyama 42 dollárra is leesett a vártnál magasabb tározói adatok miatt. Érdekes azonban megvizsgálni, hogy mi állt emögött, illetve, hogy mi lesz erre vajon az olaj exportáló országokat tömörítő OPEC lépése. Mivel a piac elsősorban a rövidtávú adatokat veszi figyelembe, így az amerikai tározói mennyiségek növekedéséből azt a következtetést vonta le, hogy az OPEC kvóta csökkentése nem hozta a hozzá fűzött reményeket a kínálat mérséklése terén. Fontos azonban, hogy a konvencionális kitermelés esetén viszonylag lassan csökken egy olajkútból kinyert mennyiség, így a korábban létesített olajkutak továbbra is kínálatot jelentenek a piacon. Illetve sok 2014 előtt indított projekt közül - melyek esetén az elsüllyedt költségek már nem voltak visszanyerhetőek - a kitermelés közvetlen költségei alacsonyabbak a jelenlegi olajárfolyamnál, így ezek szintén hozzájárulnak a magas kibocsátáshoz. 2015 óta azonban kevés új projektet indítottak a kitermelők, egész egyszerűen mivel azok nettó jelenértéke negatív. Ennek megfelelően a piac kitisztulására várni kell még, illetve az OPEC kitermelés csökkentésének a hatása is inkább 2017 második felében lesz érezhető. Fontos azonban, hogy a palaolaj kitermelők az Egyesült Államokban jelentős technológiai fejlődésen mentek keresztül, így költséggörbéjük is javult. Ez nagyban rontja az OPEC pozícióját, azonban ha a kereslet növekszik, az ellensúlyozni tudja a palaolaj kitermelőket. Összességében magasabb olajárfolyamot várunk, így a nyersanyagsúlyt is emeltük a portfólióban.

A kötvénypiacon a hónap első felében nem voltak jelentős mozgások, a 10 éves amerikai kötvények hozama 2,15%, míg a német hasonló lejáratú papíroké 0,25% körülre mérséklődött. Később azonban ellentmondásos jegybanki nyilatkozatok alapján a piaci szereplők azt a következtetést vonták le, hogy inkább az inflációs kockázatokat figyelik a jegybankárok, kevésbé aggódnak már a defláció miatt, ami lassan a mennyiségi lazítás kivezetését és fokozatos kamatemelést hozhatnak Európában is. Mi továbbra is alacsony fejlett piaci kötvénysúlyt tartunk a portfólióban, melynek oka, hogy aszimmetrikus kockázatokat látunk, ha az aktuális nominál hozamokat az inflációs várakozások tükrében nézzük.A hazai kötvénypiacon a hónap során 3% alatti 10 éves hozamok is kialakultak, azaz meglehetősen pozitív volt a hangulat. Figyelembe véve azonban a külföldön munkát vállalók számát, a hazai álláslehetőségek bővülését, illetve a jelenlegi nyersanyag és devizaárfolyamokat, sokkal inkább pozitív meglepetéstől tartunk a hazai inflációs számokban. Ennek megfelelően a nemzetközi várakozásainkkal összhangban csökkentettük a hazai kötvénysúlyt a portfólióban. Fontos azonban megjegyezni, hogy jegybank vélhetően tolerál 4% körüli inflációt is rövidtávon, így valószínűleg továbbra is alacsonyan tartja a BUBOR hozamokat."