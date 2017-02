Raiffeisen: idén az európai részvények kerülnek fókuszba

"Donald Trump megválasztása óta a piacokat uraló folyamat egy klasszikus risk-on rally, azaz a befektetők a kockázatos eszközöket vásárolják, itt alapvetően a részvényekre kell gondolni, míg a biztonságosabb eszközöket adják, ide pedig alapvetően a core piaci kötvények tartoznak. Ez a trend az amerikai részvénypiacokon fennmaradt februárban is, újabb csúcsokat láthattunk az indexekben, míg az amerikai hosszú államkötvények továbbra is az év eleje óta tartó sávban mozogtak. Az európai piacokon azonban már más hangulatban telt a hónap vége. Míg a tavalyi év második felében az amerikai elnökválasztás jelentette a politikai kockázatok epicentrumát, addig az idei év ismét európai eseményeket helyez fókuszba, amiből is kiemelkedő jelentőségű a francia elnökválasztás. A szélsőjobboldali jelölt, Marine Le Pen, aki esélyes az első forduló megnyerésére, erőteljesen EU és euró ellenes programot hirdet, így felerősödtek a befektetői félelmek Franciaország kilépésével az eurózónából, ami szinte biztosan az ország fizetésképtelenségét is maga után hozná. Ugyan a jelenlegi népszerűségi adatok alapján bárki is kerül be mérsékelt jelöltként a második fordulóba, Le Pen ki fog tőle kapni, azonban a befektetők a növekvő kockázatok fedezésére növelték menekülő eszköz pozícióikat, ami a német államkötvényhozamok jelentős esését eredményezte február folyamán. Az európai részvénypiacok teljesítménye is gyengébb volt amerikai társaiknál, elsősorban a hónap végén láttunk eséseket.

A hazai részvénypiac jelentős korrekciót mutatott be február végén. A Magyar Telekom várakozásokat alulmúló osztaléktervei, valamint az OTP-vel kapcsolatos negatív elemzői vélemények a gyengébben teljesítő core európai piacokkal együtt bő 4%-os korrekciót eredményeztek a BUX indexben. A hazai kötvénypiac már jobban teljesített, a hosszú hozamok év elején indult emelkedése megállt a tavaly novemberi szintek alatt megállt és a hónap végén már hozamcsökkenést láttunk.A következő hónapra allokációnk a fejlett részvénypiacok tekintetében óvatosabbá vált, tekintettel a jelentős áremelkedésre, illetve az amerikai gazdaságpolitikát övező implementációs kockázatokra és az európai politikai kockázatokra. Emellett azonban a régióra pozitívak vagyunk, a kedvező makrogazdasági helyzet miatt, illetve a hazai piac korrekcióját inkább beszállási lehetőségnek tekintjük. Hazai kötvénysúlyunk is emelkedett múlt hónaphoz képest, a hozamgörbe nagy meredeksége és a Magyar Nemzeti Bank továbbra is támogató monetáris politikája miatt látunk még értéket a magyar kötvénypiacban, a fejlett kötvényeket azonban alacsony súlyozással tartjuk."