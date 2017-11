Olyan drága lett Magyarország, hogy már késő beszállni

Eddig mérsékelt felülsúlyozást javasoltak a magyar kötvénypiacra a SocGen elemzői, azonban az utóbbi hónapokban látott folyamatok után szerintük már nincs ok rohanni a magyar piacra. A csütörtökön megjelent elemzés kiemeli, hogy Magyarország makrogazdasági fundamentumai továbbra is kifejezetten erősek, az év eleje óta az ország felülteljesítette a hasonló besorolású országok átlagát. Ennek köszönhetően a GDP-növekedés elérheti a 3,2%-ot a tavalyi 1,95% után, emellett a fizetési mérleg többlete is jelentős, a GDP 4,8%-a lehet. Ilyen körülmények között az idei költségvetési hiányban vannak bizonytalanságok, de sikerülhet a 3%-os lélektani határ alatt tartani a deficitet - teszik hozzá.Vagyis látszólag minden afelé mutat, hogy vonzók legyenek a magyar állampapírok, azonban a SocGen szerint az utóbbi kilenc hónap gazdasági felülteljesítésének köszönhetően az árazások annyira elrugaszkodtak, hogy most már nem érdemes beszállni. Példaként hozzák fel, hogy, csak két egyiptomi állampapír számít drágábbnak a piacon. A francia befektetési bank számításai szerint 82 bázisponttal drágább ez a magyar papír a fair értékénél. A rövid oldalon sem látnak nagy potenciált, a 2020-as és 2021-es dollárkötvényeink minimálisan olcsóbbak csak az indokoltnál. A másik oldalon a legolcsóbb feltörekvő állampapírok között szinte kizárólag török kötvények vannak, vagyis az elemzők szerint most a török piacon éri meg a legjobban befektetni,.Az eurókötvények esetében is hasonló a kép: érdekesség, hogy az egész feltörekvő piacon a kilencedik legdrágább