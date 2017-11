Van valami, amiben élen járnak a magyar bankok egész Európában

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Tovább híznak a bankok állampapírral

Ugyan már nem vásárolnak olyan ütemben, mint korábban, de idén sem tudnak leállni a kötvények zsákolásával a bankok, az MNB adatai szerint, ami az újabb 35 milliárd forintnyi tranzakciónak volt köszönhető. Ezzel az év első nyolc hónapjában már majdnem 230 milliárdnyi nettó vásárlást regisztrált a jegybank. Ez ugyan elmarad a tavalyi év hasonló időszakában látott közel 900 milliárdos nettó növekedéstől, de így is látszik, hogy nem állnak le a bankok, legfeljebb lassítanak.

A lassulás logikus is lenne, hiszen mostanra az MNB szinte teljesen leépítette az irányadó eszköz állományát, márpedig az utóbbi években ez fűtötte a bankok állampapír-vásárlásait. A jegybank az év végére 75 milliárd forintban korlátozza az irányadó eszköz állományát, és onnan már nem is csökkenti tovább, vagyis nem szorul ki több pénz az MNB-ből.

Mostanra azonban az MNB fő célja már nem az lett, hogy még több állampapír legyen a bankoknál, hanem megpróbálja őket a hosszabb futamidők felé terelni. A Monetáris Tanács októberi döntése után kiadott közleményben például egyértelműen a hosszú hozamok csökkentését tűzte ki célul a jegybank.

Éppen emiatt kérdéses, hogy a jövőben milyen ütemben tud még növekedni a bankok állampapír-állománya, de az MNB mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa a keresletet a bankok oldaláról. Ennek érdekében a jegybank egyre hosszabb devizaswap-tendereket hirdet meg, hogy növelje a forintlikviditást, illetve a mínusz 0,15%-os egynapos betéti ráta további csökkentésével azt akarják elérni, hogy az még kevésbé legyen vonzó menekülőút a bankok számára.A további állampapír-vásárlás korlátaival kapcsolatban épp a napokban jelent meg egy érdekes ábra a Morgan Stanley elemzésében:

Eszerint egész Európában a magyar bankoknál van a legtöbb állampapír az eszközállomány arányában. A hazai bankrendszer a mérlegfőösszeg csaknem negyedével hitelezi az államot, ez szinte teljes egészében állampapírok formájában valósul meg. Hasonlóan magas arányt csak Romániában látunk, viszont van egy sor olyan európai ország, ahol a 10 százalékot sem éri el ez az arány.

Le lehet nyomni a hosszú hozamokat?

A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy el tudja-e érni az MNB azt a célját, hogy csökkentse a hosszú hozamokat úgy, hogy közben a bankok már ki vannak tömve állampapírral. Az első tapasztalatok alapján sikeres lehet a művelet, a szeptemberi kamatdöntés óta az alábbiak szerint alakultak a referenciahozamok:

A Morgan Stanley elemzői is azt hangsúlyozzák, hogy a hosszú hozamok ugyan sokat csökkentek szeptember óta, de még mindig elég meredek a hozamgörbe, vagyis valószínűleg nem elégedett az elért eredményekkel az MNB. Erre utal a múlt heti közlemény is, mely kiemelte, hogy van még tér a hozamcsökkenésre.

Azért a szeptemberi kamatdöntés időpontját érdemes alapul venni, mert az egynapos betéti kamat vágásával akkor lépett ismét a nem konvencionális lazítás útjára az MNB. Azóta a leghosszabb állampapírok másodpiaci hozama 20-30 bázisponttal is csökkent, miközben a jelek szerint a már negatív tartományba csúszott rövid hozamokban már nincs tér lefelé.Az amerikai befektetési bank szakemberei szerint azért akarja a Monetáris Tanács lenyomni a hozamokat, hogy az alapkamat tartósan alacsony maradhasson, illetve a legtöbb gazdasági szereplő részesülhessen az alacsony kamat előnyeiből. A jegybank többek között azzal érvel, hogy az alacsony hosszú hozamok majd csökkenthetik a hosszú távra fixált hitelek kamatait is, ezzel próbálnak érvelni a rögzített kamatozású hitelek mellett.Az elemzők szerint fontos lehet a jövő héten megjelenő jegybanki jegyzőkönyv, melyből kiderülhet, milyen eszközökkel igyekszik lenyomni a hozamokat az MNB. Korábban már írtunk arról , hogy ilyen eszköz lehet például a kamatcsere (IRS) ismételt felkínálása, vagy akár egy közvetlen eszközvásárlási program is. Szintén a jövő héten jelenik meg az októberi inflációs statisztika, ami a Morgan Stanley szerint további mozgásteret adhat a jegybanknak a lazításra, mivel arra számítanak, hogy a korábbi 2,5%-ról 2% környékére csökken a pénzromlás üteme főleg bázishatások és az üzemanyag árának csökkenése miatt.