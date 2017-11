Megint elindult a líra a lejtőn - Elkezdhetik kivéreztetni a törököket?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Pénteken 1,6%-kal zuhant a líra a dollárral szemben, így az év eleje óta nem látott szintre emelkedett a jegyzés, és már a 3,95 körüli történelmi mélypont sincs messze, most 3,85 felett jár az árfolyam. Ez, amivel a török deviza jelentősen alulteljesítette a feltörekvő piaci versenytársakat, hiszen a dél-afrikai rand például 3,5%-kal, az orosz rubel pedig 1,1%-kal esett vissza az utóbbi egy hónapban.

A líra zuhanása elsősorban az egyre inkább elszálló inflációnak köszönhető, épp ma jelent meg, hogy októberben 11,9% volt a pénzromlás üteme az előző havi 11,3% után. Egy éve pedig még csak 7 százalékos volt az áremelkedés üteme. Pedig a nyáron még arra lehetett számítani, hogy enyhül majd az inflációs nyomás, ahogy a régió többi országában, a fizetési mérleg hiánya csökken majd, a feltörekvő piaci kockázatvállalási kedv pedig kedvezően alakul. A Commerzbank szerint ennek köszönhetően tűnt úgy, mintha stabilizálódott volna a líra árfolyama.

A bank pénteken kiadott elemzése szerint a probléma, hogy a líra a jelek szerint az inflációval kéz a kézben egy negatív spirálba kerülhet. A szakértők a globális kockázatkerülés erősödésével ismét a török deviza jelentős gyengülésére számítanak, a jövő év végére 4,10-ig száguldhat fel a dollár-líra jegyzés még úgy is, hogy 100 bázispontos kamatemeléssel számolnak.

Az elemzők korábbi példákkal (Brazília, Oroszország) összehasonlítva azt mondják, hogy ha egy jegybanknak kamatemelésekkel kell védenie a devizáját, akkor 3-4%-os reálkamat lehet indokolt. Ez idén nyáron 12%-os kamatszint és 9%-os infláció mellett Törökországra is igaz volt, mostanra azonban a maginfláció is 11% környékére emelkedett, miközben a CBT-nek esze ágában sincs kamatot emelni. Vagyis a reálkamat szinte teljesen eltűnt, ezért kezdték büntetni a lírát. Ráadásul a Commerzbank szerint 5-6%-os gazdasági növekedéssel számolva a török monetáris politika máris nem tűnik annyira szigorúnak a maga 12 százalékos kamatával. Mindehhez jön még az, hogy a külkereskedelmi mérleg is bizonytalanná vált az utóbbi hónapokban. Hiába nőtt ugyanis a török export, ez növekvő energiaigénnyel és emelkedő nyersanyagárakkal párosult.