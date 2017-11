Most kell igazán figyelni a török lírára

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel a forint 312,12-nél járt az euróval szemben, ez csak 0,1 százalékkal magasabb a szerda esti árfolyamnál. Ezzel a forint az utóbbi hetekben kialakult 310-312-es szűk árfolyamsáv felső széléig gyengült mostanra. A dollárral szemben 268,64-nél jártunk, míg a svájci frank 269,18 forintba került.

A forint versenytársai sem mozdultak érdemben reggel, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. Varsóban szerdán kamatdöntést tartottak, melyet követően a jegybank egyelőre nem ejtett szót az elsős kamatemelés várható idejéről, pedig az elemzők szerint lassan elkezdhetnek gondolkodni egy 2018-as szigorításon. A feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimálisan gyengült. Az utóbbi napokban azonban a legnagyobb figyelem ismét a török lírát övezte, mely jelentős kilengéseket produkált az emelkedő infláció és az olvadó reálkamat miatt. Ma reggelre 3,87-ig gyengült a török deviza a dollárral szemben, ami már látótávolságra van a korábbi 3,9 feletti történelmi csúcstól. Az év elején 3,94-ig is felszúrt a dollár-líra jegyzés, de az utóbbi napokban is láttunk 3,9 körüli jegyzést.

Az euró 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben reggelre, ezzel ismét 1,16 felett jár a jegyzés. Közben a japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Magyar szempontból ma reggel a friss inflációs adat lesz a legérdekesebb, hiszen a forint is reagálhat rá, majd délelőtt érkezik az Európai Bizottság friss makrogazdasági előrejelzése, melyben szintén a Magyarországra vonatkozó rész lehet számunkra érdekes.