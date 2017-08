Már meg sem lepődünk: szinte mindenki ingyen ad pénzt Magyarországnak

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A meghirdetett 15 milliárd forintos mennyiségre 26 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot a befektetők az ÁKK keddi aukcióján a három hónapos diszkont kincstárjegyekre. Ebből az adósságkezelő az eredetileg tervezett mennyiséget fogadta el. Az ajánlatok átlaghozama 0 százalék volt, ez megegyezett a minimális hozammal is, de az elfogadott maximális hozam is 0,01 százalék volt csupán.