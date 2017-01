Az év elején sem torpant meg a roham a magyar kötvényekért

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A hároméves kötvények esetében az előzetesen meghirdetett 20 milliárd forintos összegre 71,3 milliárdnyi ajánlat futott be az adósságkezelőhöz, így a tervezett mennyiséget fogadták el. Az átlaghozam 1,17 százalék lett, ami 14 bázisponttal magasabb volt a december elején tapasztaltnál.

Az ötéves papírok esetében a 15 milliárd forintos kínálat mellé 32,2 milliárd forintos kereslet párosult, így az ÁKK szintén az eredetileg tervezett összeget fogadta el. Az átlaghozam ebben az esetben 2 százalék lett, ami hat bázisponttal volt magasabb a decemberinél.

A tízéves kötvényeknél 10 milliárdos értékesítés volt az adósságkezelő célja, erre 18,3 milliárdnyi ajánlatot nyújtottak be, így nem is okozott gondot teljesíteni a kitűzött célt. Az átlaghozam a négy héttel korábbi 3,3 százalékról 3,24 százalékra csökkent, ami megegyezett a másodpiaci referenciaértékkel is.