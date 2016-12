Eljött a korrekció ideje: meredeken emelkednek a hazai rövid hozamok!

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A magyar állampapírpiacon régóta olyan furcsa helyzet uralkodott, hogy a piaci szereplők nem vártak további kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank részéről, a rövid hozamok pedig mégis egyre csak estek.Miközben a jegybank kéthetes irányadó kamatát csak 2,1 százalékig vágta, a 3 hónapos DKJ-k egészen 1,3(!) százalékos hozamig süllyedtek az október 14-i aukción. Korábban a jegybank irányadó instrumentuma jól tudta horgonyozni a rövid kamatokat itthon, de bizonyos belső tényezők hatására egy kisebb anomália alakult ki . Ez egészen odáig vezetett, hogy múlt hét szerdán nem sikerült 12 hónapos kincstárjegyeket értékesítenie az adósságkezelőnek Ennek hátteréről az alábbi cikkben tájékozódhat:A mai háromhónapos DKJ-aukció most megerősítette azt, amit a fentebbi cikkben is vizionáltunk: eljött a korrekció ideje. A tegnapi hathetes aukciós eredményeket látva már számíthattunk rá, hiszen 1,82 százalékos átlaghozam alakult ki az igen rövid papírok esetében.Ma a 30 milliárdos keretre 39,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Ez historikus összevetésben még mindig nagyon kevésnek nevezhető, de legalább már a múlt hetihez képest előrelépés. A hozamok igen széles sávban szóródtak: még a minimális hozam is bőven a múlt heti maximális hozam fölött volt. Az 1,48 és 1,85 között szóródó ajánlatok végül 1,74 százalékos átlaghozamot eredményeztek. Ez pedig egészen látványos 40 bázispontos ugrást jelent az előző heti aukciós eredményhez képest, de még a tegnapi másodpiaci referenciahozamnál is magasabb 19 bázisponttal.

Az eddig furcsán viselkedő rövid hozamok korrekciója tehát megkezdődött, ezzel párhuzamosan pedig a kereslet is normalizálódhat az elkövetkező aukciókon.A forint piacán nem láttunk reakciót az aukciós eredmények közzétételét követően.