Ma már senki nem adott ingyen kölcsön Magyarországnak

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A meghirdetett 20 milliárd forintnyi 3 hónapos diszkont kincstárjegyre 35,2 milliárdért adtak be ajánlatot a befektetők az ÁKK keddi aukcióján, így az adósságkezelő végül a tervezett mennyiséget fogadta el. Az átlaghozam 0,03 százalékra emelkedett, egy héttel korábban még két bázisponttal volt alacsonyabb. Ennél is fontosabb azonban, hogy már nem volt negatív hozamú elfogadott ajánlat, a jegyzések 0,01-0,05 százalék között szóródtak.

Könnyen lehet, hogy a múlt héten csak egyszeri alkalom volt, hogy mínuszba csúszott a hozam , hiszen logikusan kevés befektetőnek éri meg úgy kölcsönadni pénzt a magyar államnak, hogy előre tudja, hogy kevesebbet kap majd vissza. Az is lehet azonban, hogy az MNB Monetáris Tanácsának ma délutáni ülésére várnak a befektetők, a jegybank ugyanis a kamattal párhuzamosan arról is dönt, mennyivel korlátozza a hozzáférést az irányadó eszközhöz a következő három hónapban. Ez pedig a bankok likviditásán keresztül befolyásolhatja az állampapírpiaci befektetők viselkedését is.