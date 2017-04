290-nél kezdi a hetet a dollár

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Amint azt múlt kedden megírtuk: fordulat jelei látszottak a dollár árfolyamában és ez azóta be is következett. Látványos volt a visszapattanás: a hat vezető devizával szembeni dollárindex az elmúlt néhány napban bő 1%-kal emelkedett 100,5-ig. A hirtelen emelkedés után a következő napokban esélyes, hogy jön egy kis "pihenő", főleg annak tükrében, hogy szerda este jelenik meg a Fed legutóbbi kamatdöntéséről szóló rövidített jegyzőkönyv, illetve csütörtökön kerül sorra a régóta várt Trump-Xi csúcstalálkozó, ami a külkereskedelmi témákon keresztül a devizaárfolyamok témájára is kiterjedhet (leértékelési verseny, stb.). Trump friss nyilatkozata globális és európai témákról:

A dollár az euróval szemben is látványosan erősödött az utóbbi napokban, a jegyzések 1,09-ről 1,0660-ig estek, azaz a 200 napos mozgóátlagról az 50 naposra esett le az árfolyam.

A forint az euróval szemben napok óta nem mozdult érdemben a 309-es szintről, így az az érdekesebb, hogy mi történik a dollárral szemben. Itt a 200 napos mozgóátlagról, illetve a 285-295-ös kereskedési sáv aljáról pattant az árfolyam, most pedig 290 közelében, 280,5 körül jár az árfolyam ma reggel a bankközi piacon.

