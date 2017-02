A forint lesz a legnagyobb bajban, ha robban a bomba Európában

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Hamarosan kezdhetünk aggódni komolyabban az eurózóna sorsa miatt, hiszen márciusban amegkezdődik azoknak az eseményeknek a sora, melyek 2017-ben megrengethetik a valutaövezetet. Az országban esélyes a győzelemre a Geert Wilders vezette szélsőjobboldali Szabadságpárt, de a szakemberek szerint arra jóval kisebb az esély, hogy kormányt is tudnak majd alakítani, hiszen többségük egyáltalán nem biztos, hogy lesz, a koalíciótól pedig minden párt elzárkózik. A holland választás azonban csak a bemelegítés lesz aelőtt, mely április végén és májusban lesz esedékes. Ott is jó esély van rá, hogy az első fordulót megnyerje Marine Le Pen, a Nemzeti Front jelöltje, azonban a második fordulóban bárki lesz is az ellenfele, várhatóan vereséget szenved az eurózónából való kilépéssel kampányoló szélsőjobboldali jelölt. Ezt követően a nyár viszonylag csendes lehet, szeptember végén viszont, ahol Angela Merkel politikai jövője is kockán forog. Vagyis tényleg sűrű év elé nézünk az európai politikai kockázatok szempontjából, és akkor még nem említettük, hogy nyárig, ennek érdekében pedig meg kellene állapodni a hitelezőknek, akik között egyelőre komolynak tűnik az ellentét. További kockázatot jelenthet, haA fenti helyzetben a devizapiac is a szokásosnál sérülékenyebb lehet, legalábbis azok a devizák, melyek erősen kapcsolódnak az eurózónához. A sérülékenységet az ING Bank az alábbi ábrán foglalta össze:

Klikk a képre!

A közvetlen kereskedelmi kapcsolatokat az eurózónával

A közvetlen kockázati csatornát

Az általános kockázati csatornát

A gazdaság nyitottságát

Ebből sikerült kihozni azt, hogy a forint és a többi közép-európai deviza számít a leginkább sérülékenynek, az ázsiai fizetőeszközöket viszont nem kell félteni. Annyit azonban mindenképpen érdemes hozzátenni az elemzés fő megállapításához, hogy a számok nem meglepők. Eddig is tudtuk, hogy Magyarország kicsi és nyitott gazdaság, a fő külkereskedelmi partnereink pedig az eurózóna tagállamai, elsősorban Németország. Vagyis nem meglepő, hogy a forint a legsérülékenyebbek között van. Ez azonban nem mutatja Magyarország általános sérülékenységét, hiszen a negatívumok mellett egy sor pozitívumot is fel lehetne sorolni. Ilyen például a fizetési mérleg jelentős többlete, illetve az, hogy komoly tartalékok vannak a monetáris politikában a jelenlegi nulla közeli alapkamat miatt. Vagyis ha tényleg intenzív forintgyengülés indulna el, akkor fundamentális oldalról is lenne, ami megtámassza az árfolyamot, illetve az MNB-nek is egy sor opciója lenne, hogy támogassa a forintot. Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi hónapokban gyakorlatilag konszenzus alakult ki a piacon azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a jegybank nem szeretne gyengébb forintot, vagy legalábbis a jelenlegi árfolyam tartós fennmaradását. Vagyis az ING elemzése csak arra világít rá, hogy ha a politikai kockázatok miatt nyomás helyeződne a feltörekvő piaci devizákra, akkor azt várhatóan a forint is megérzi.



Érdemes megjegyezni azt is, hogy a várható választási eredmények alapján elképzelhető, hogy az eurózóna politikai kockázatai éppen hogy drasztikusan csökkennek a következő hónapokban, aminek a fentiek alapján éppen a forint lenne a legnagyobb nyertese.

A bal oldalon látszik, hogy a bank elemzői szerint a forint számít a legsérülékenyebbnek az eurózóna politikai kockázataival szemben. Az elemzésben négy mutatót vizsgáltak:

A svéd és a norvég korona shortolása a dollárral szemben, mivel mindkét skandináv deviza érzékeny lehet a kockázatokra.

Az euró-lengyel zloty long pozíciót azért javasolják felvenni, mert a forint mellett a zloty is erősen kitett a politikai kockázatoknak, ráadásul az elemzők szerint indokolatlanul erősödött az utóbbi hetekben.

A dollár-rubel long ajánlást azzal indokolják a szakemberek, hogy az orosz deviza szintén alulteljesítő lehet, ha realizálódnak a kockázatok.

A bank elemzői egyébként konkrét kereskedési tippeket is adtak, hogy mivel érdemes lekereskedni az eurózónával kapcsolatos kockázatokat: