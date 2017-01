Beszakadt a font a kiszivárogtatásra, a líra is nyugtalan

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Amint vasárnap megírtuk: három vezető brit vasárnapi lapban is megjelent az a kormányzati kiszivárogtatás (amit nem cáfoltak határozottan), hogy a kemény-brit kilépés forgatókönyve felé haladnak majd az EU-ból való kilépési tárgyalások, és erre tesz majd utalást Theresa May a holnapra beharangozott nagy horderejű beszédében.Amint az várható volt, ez az üzenet újabb fontesést vált ki, ami meg is történt: a péntek esti zárószinthez képest 1,3%-os mínuszban jár a font a dollárral és leesett az 1,20-as kerek szintig. Amint láthatjuk, ennél gyengébben a brit népszavazás óta csak az október eleji flash-crash idején volt néhány órára a font. 1,1850 alatt új 31 éves fontmélypontról beszélhetnénk. Közben érdemes megjegyezni, hogy Donald Trump egy friss interjújában bölcs dolognak nevezte az EU-ból való brit kilépést, szerinte az egész EU csak a németeknek jó és szerinte a britek remekül teljesítenek majd az EU-n kívül.

Az euróval szemben 0,8850-ig esett a font, ami szintén 1,3%-os fontesés a pénteki zárószinthez képest. Itt 0,92 felett is járt a kereskedés a flash-crash hajnalán.

A font esése és a forint viszonylagos ereje miatt a font/forint jegyzések immár újra 350 alatt járnak (347,5 körül), azaz itt is kéthavi fontmélypontot látunk.

Közben a forint az euróval szemben továbbra is erős szinteken mozog: a jegyzések 307-nél járnak, ami kéthavi forintcsúcsot jelent.

A török líra múlt csütörtökig meredek gyengülést mutatott a biztonságpolitikai és pénzügyi stabilitási aggodalmak, illetve a nem kellően magasnak gondolt jegybanki kamatok miatt, azóta látványos fordulat volt, de ma reggel újra 0,8% körüli líragyengülést látunk a dollárral szemben 3,755 körülig.

A dollár az euróval szemben 1,0610 körül mozog, így a zöldhasúval szemben a kurzus 290 alatt, 289,4 körül jár, ami alig marad el a pénteken 288 körül látott kéthavi forintcsúcstól.

Ma az Egyesült Államok részvénypiacain nem lesz kereskedés, a heti makronaptárunk szerint pedig csütörtökön lesz az igazán lényeges esemény (EKB kamatdöntés és közlemény). Hasonlóan nagy figyelmet kap majd a pénteken érkező friss kínai GDP-adat is, emellett Janet Yellen amerikai jegybankelnök kétszer megszólal, a Fed pedig Bézs-könyvet tesz közzé. A héten sor kerül a Világgazdasági Fórum éves találkozójára is Davosban.