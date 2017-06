Az eddig vártnál hamarabb jöhet a kamatemelés Nagy-Britanniában, legalábbis erre utal az, hogy a Bank of England kormányzótanácsa a vártnál szorosabb szavazás mellett döntött a kamat tartásáról. A hírre a font azonnal erősödni kezdett a dollárral és az euróval szemben.

Egyre látványosabb a forint esése 2017.06.15 13:32

A reggeli 306-hoz képest immár 308-nál jár az euró jegyzése, a dollárral szemben pedig 273-ról 276-ig ugrott az árfolyam. A mozgás nem meglepő: a tegnap délutáni amerikai inflációs adat, illetve az esti Fed-kamatdöntés már fordulatot rajzolt a grafikonra, most pedig ez a fordulat kezd egyre látványosabbá válni. A mozgás mögötti fő ok: a Fed egyrészt fokozatosan folytatni tervezi a kamatemeléseket, illetve elkezdi ősztől leépíteni a mérlegfőösszegét is, ez pedig csökkenti a feltörekvő piaci devizák vonzerejét.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy nemcsak a forint szenved ebben a külpiaci környezetben, hanem különböző mértékben a többi régiós deviza is. A legnagyobb esést a hangulatra fokozottan érzékeny líra-rand páros mutatja.

Érdemes megnézni, hogy a Fed tegnapi kamatemelése, a továbbiak kilátásba helyezése, valamint a mérlegfőösszeg leépítés konkrét menetrendjének bejelentése milyen mozgást váltott ki a dollár árfolyamában: a tegnapi amerikai inflációs adatra kezdetben még gyengült, majd este már erősödött, így a kanócos gyertya után (fordulót jelez) ma már határozott további dollárerősödés történt meg. Az euró/dollár 1,1160-ig ereszkedett, ahol beleütközött a berajzolt emelkedő trendonalba. Ha ezen lefelé át tud jutni, akkor 1,1110 körül van a következő támasz.