Elengedték a cseh koronát!

Mi lesz most?

a befektetők előre tudták, hogy a küszöb eltörlése után egyirányú utcába kerülnek, ezért nem is nagyon terveztek azonnal nyereséget realizálni;

ezt támogathatja az a fundamentális vélekedés, hogy az egyensúlyi árfolyam erősebb szinten van, ezért a befektetők nyugodtan kivárják az erősödést;

a jegybank bent lehet a piacon, és próbálhatja tompítani az ingadozást.

Az elengedést követő közvetlen piaci reakció sokkal visszafogottabb volt annál, mint amire számítani lehetett. Korábban voltak olyan félelmek, miszerint az elengedés után az okozhat óriási volatilitást az árfolyamban, hogy sokan azonnal ki akarnak majd szállni, a túlzsúfolt pozíciók miatt viszont nem lesz olyan szereplő, aki megvegye tőlük a koronát. Ehhez képest a korona volatilitása egészen kicsi, amit három tényező magyarázhat:

A forint is megérezte a korona mozgását, de a hatás szintén visszafogott volt: az euróval szemben 210,5-ről 209,5-re erősödött az árfolyam.

A háttérről

Az elemzők többsége úgy véli, hogy a cseh korona jelenleg alulértékelt, ezért középtávon erősödésre számítanak. A JP Morgan számításai szerint például az euró-korona egyensúlyi árfolyam jelenleg 5-10%-kal lejjebb van (vagyis ennyivel erősebb korona lenne indokolt).A cseh jegybank 2013 őszén vezette be az árfolyamküszöböt 27-nél, mert az erős korona deflációs veszélyt erősítő hatását akarta ezzel enyhíteni. Ezt követően az árfolyam egész 2014-ben jóval a 27,00-es szint felett mozgott, majd 2015 nyarától folyamatosan a küszöbhöz tapadt. Ahogy javultak az inflációs kilátások Csehországban és visszatért a cseh infláció a jegybanki cél közelébe, úgy erősödött fel a piaci spekuláció, hogy el fogja törölni az árfolyamküszöböt a jegybank.Az idén március végi monetáris tanácsi ülés után azt tette világossá a jegybank, hogy mostantól bármikor bekövetkezhet ez a lépés, így tehát a mai fejlemény már senkinek sem lehet meglepetés (ellentétben a svácji árfolyamküszöb feladásával), inkább csak a tényleges időzítésben volt bizonytalanság.Az is a mielőbbi árfolyamküszöb feladás mellett szólt, hogy az utóbbi hetekben már igen nagy volumenű, havi szinten 5-10 milliárd eurónyi pozíciót építettek ki a befektetők (korona vétel, euró eladás), amelyet a küszöb fenntartásáig intervencióval kellett ellensúlyoznia a jegybanknak. Ezzel masszívan, 100 milliárd euró közelébe híztak a tartalékai, amelyen később, a korona felértékelődése esetén jókora veszteséget lesz kénytelen elszenvedni a jegybank.A korona erősödése a forintot is picit megmozgatta, a jegyzések 310,40-ről 309,8-ig süllyedtek az euróval szemben.

Nem mozdulnak a cseh részvények

A hírre a cseh korona megmozdult, de a részvénypiacokon egyelőre nincs jelentősebb hatása. A csehindex 0,2 százalékot csökkent, amivel a régiós tőzsdéknek megfelelő teljesítményt mutat. A fontosabb papírok közül a bankok többnyire esnek, azés aárfolyama is csökken, azolajcég viszont 1 százalék feletti erősödésnél jár.