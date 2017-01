Folytatódik a líra kivégzése, minden a törökök ellen szól

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtökön 3,64-nél új történelmi csúcsot ütött a dollár-líra árfolyam, majd estére onnan kicsit visszakorrigált. Péntek reggel aztán ismét 0,8 százalékos gyengüléssel kezdett a líra, így most 3,62 körül jár az árfolyam. Az év eleje óta már 2,7%-kal gyengült a líra, amivel a legrosszabb teljesítményt mutatta a fontosabb feltörekvő piaci devizák közül. Három hónap alatt pedig több mint 19%-os volt a török deviza gyengülése.Azt már 2016 végén lehetett sejteni, hogy nem a líra éve lesz az idei, azóta pedig csak súlyosbodott a helyzet. A piaci szereplők ugyanis egyre erősebben spekulálnak arra, hogy január végén a Fitch leminősíti majd Törökországot. A probléma, hogy a török jegybank várhatóan nem tud majd kamatemeléssel reagálni a líra gyengülésére, hiszen Recep Tayyip Erdogan elnök már többször beszélt arról, hogy alacsonyabb kamatokra lenne szükség, így pedig várhatóan nem mernek majd szembe menni az akaratával.

A Commerzbank elemzői szerint a Fed várható kamatemelésével párhuzamosan várhatóan fokozatosan gyengül majd a líra az év során. A szakemberek szerint az elnöki ukáz ellenére a jegybanknak előbb-utóbb valamit tennie kell, a legvalószínűbbnek egy januári 50 bázispontos kamatemelést tartanak. Ugyanakkor várhatóan ez is csak lassítja majd a líra esését, nem fordítja vissza azt. További rossz hír, hogy decemberben jelentősen csökkentek Törökország devizatartalékai, a 92 milliárd dolláros összeg már négyéves mélypontnak felel meg. A jelentős csökkenés elsősorban az utóbbi hónapok intézkedéseinek volt köszönhető, melyekkel a török jegybank már igyekezett fékezni a deviza esését.Összességében a Commerzbank szerint a mostani toxikus környezet a líra számára, a török deviza várhatóan tovább fog esni, miközben a török döntéshozók unortodox és alternatív megoldásokkal próbálkozhatnak továbbra is. A bank elemzői az év végére 3,75-ös dollár-líra árfolyamot várnak, de most már úgy érzik, hogy ez a becslés is veszélybe került, vagyis akár még nagyobb lehet a török deviza esése.