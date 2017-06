Így játszhatod meg a brit választást a devizapiacon

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

a jelentős konzervatív többség a felmérés szerint 1,3100 dollár körüli fontárfolyamot hozna,

a kis konzervatív többség 1,3025 dolláros elemzői mediánt hozott,

a munkáspárti győzelem mellett 1,2484 dollár közelébe gyengülne a font,

a legrosszabb viszont a kormányalakításai bizonytalanság lenne, ez esetben 1,2350 dolláros, sőt egyik-másik elemző szerint 1,20 dollár körüli szint sem elképzelhetetlen.

A hírügynökség szerint a 11 bank és brókerház körében elvégzett felmérés eredményei azt jelzik, hogy a befektetők nem igazán osztják Theres May Brexitre vonatkozó nézetét. A miniszterelnök ugyanis azt mondta, a megegyezés elmaradása is jobb, mint egy rossz egyezség megkötése az EU-val.Ugyanakkor a tory győzelem tenné a legjobbat a fonttal:Sokan felhívták a figyelmet az időbeni kettősségre: minél nagyobb a tory győzelem, valószínűleg annál nagyobb lesz a rövid távú fonterősítő hatás, ugyanakkor hosszú távon ezzel megnőne egy "hard Brexit" esélye, ami viszont a gyengébb font irányába mutat.