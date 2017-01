Ijesztő kijelentés Trump emberétől: másfél éven belül összeomolhat az eurózóna

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A közgazdász professzor januárban már járt Donald Trump amerikai elnök stábjánál az uniós nagyköveti poszt betöltése kapcsán. Ted Malloch, aki a Henley Business School, egy dél-angliai gazdasági főiskola tanára kifejtette, hogy Nagy-Britanniával 90 napon belül tető alá lehet hozni egy kétoldalú kereskedelmi megállapodást, ha a szigetország kilép az Európai Unióból. Szerinte a világ legnagyobb céges akvizícióit is le lehet vezényelni ennyi idő alatt.Amíg a királyság része az EU-nak, addig is el lehet kezdeni a tárgyalásokat, és az Egyesült Államok érdeke, hogy Nagy-Britannia teljes egészében kiváljon az unióból - véli Ted Malloch.Theresa May brit miniszterelnök pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban.Az Európai Unióról is szkeptikusan nyilatkozott a nagykövetjelölt. Véleménye szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodásról (TTIP) folyó tárgyalásoknak vége, nem lesz belőle semmi, a politikai realitások megváltozása azt eredményezi, hogy inkább kétoldalú megállapodásokat kötnek a különböző országokkal.Az euró egyébként ma reggel óta intenzíven gyengült a dollárral szemben (1,0760-ról 1,0660-ig), igaz a zöldhasú a többi nagy devizával szemben is erőre kapott ma.