Ma indul a jegybanki tűzijáték

Szerda reggel 303,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. Tegnap abban lehetett bízni, hogy majd az MNB lépése elmozdítja valamerre az árfolyamot, azonban a jelek szerint a magyar jegybank még legalább egy hónapig kivár. A forint a dollárral szemben 257,73-nál járt, míg a svájci frank 266,28 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult a kora reggeli órákban, míg a tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel alig mozdult, a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén 0,1 százalékos minimális gyengüléssel kezdett.A dollár piacán sincs egyelőre komoly mozgás, most 1,176 közelében jár az euróval szembeni jegyzés. Ez a csend azonban csak átmeneti lehet, hiszen magyar idő szerint kilenc órakor megszólal Mario Draghi, az EKB elnöke, aki egy gazdasági konferencián ad elő. A piac most kiemelten figyeli a jegybankár szavait. Emellett érkeznek még beszerzési menedzserindex-adatok napközben, a befektetők többsége azonban már inkább a pénteki tűzijátékra készül, amikor Draghi mellett Janet Yellen Fed-elnök is beszél Jackson Hole-ban.