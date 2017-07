Magyarország kaszálhat a legújabb európai krízisen

Szenved a zloty

Az igazságszolgáltatás reformja Lengyelországban a héten kiverte a biztosítékot Brüsszelben, olyannyira, hogy az Európai Bizottság felvetette a 7. cikk szerinti eljárás elindítását, ami végső esetben még az uniós szavazati jog felfüggesztését jelentené.Pénteken látványos leszakadással alulteljesítő volt a lengyel zloty a régiós devizák között és megközelítette a 4,27-es szintet az euróval szembeni árfolyama, amire három hónapja nem volt példa. A lengyel fizetőeszköz szenvedése jól érzékelhető a forint ellenében is, a jegyzések négyhavi mélypontra estek.

pénteken kiadott kommentárjukban felidézik, hogy már eddig is azon az állásponton voltak, hogy a következő időszakban inkább gyengülés vár a zlotyra. A lengyel inflációs folyamatok ugyanis arra utalnak, hogy visszafogottabb lesz az árak drágulásának üteme, jobban elmarad annak mértéke az inflációs céltól, mint Magyarország esetében. Ez pedig több következménnyel is jár: 1) inkább a lengyel jegybank esetében lehet számítani meglepően "galamb" hangvételre; 2) elképzelhető, hogy a magyar jegybank a semleges pozíció felé veszi az irányt az eddigi ultralaza monetáris álláspontról; 3) Lengyelország sokkal inkább kiszolgáltatott a Brexit-folyamatnak és a gyenge brit fontnak.(pénteken az alsóház , szombat hajnalban pedig a szenátus is elfogadta a törvényjavaslatot, az államfőnek 21 napja van dönteni a törvényről) azonban új megvilágításba helyezte a zloty gyengülését. A legutóbbi esésnek már nincs köze a makrogazdasági folyamatokhoz, a lengyel lépés óriási ellenállást váltott ki Európában és Lengyelországban egyaránt - mutatnak rá az elemzők. Orbán Viktor többször is nyíltan a támogatásáról biztosította Lengyelországot, inkvizíciónak nevezve a mostani, szövetséges ország ellen indított támadást - a szerk.Andrzej Lapinski, az államfő szóvivője az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint azt közölte: Duda elnök úgy látja, vannak hiányosságok a törvényhozás által elfogadott törvényekben. A szóvivő ugyanakkor arra nem utalt, hogy az említett hiányosságok miatt Andrzej Duda elnök megvétózná, vagy felülvizsgálatra az alkotmánybíróság elé terjesztené a jogszabályokat.

Orbán Viktor magyar és Beata Szydlo lengyel miniszterelnök a visegrádi országok (V4) csúcstalálkozójának sajtóértekezletén Varsóban 2017. március 2-án. Kép és címlapkép forrása: MTI/EPA/Radek Pietruszka

Mi is ez az eljárás? A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az európai uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagállam egyhangú támogatására van szükség.

És még nincs vége

Mindezek hatására a zloty-forint árfolyamkereszt további nyomás alá kerülhet, a kurzus könnyedén átlépheti a 71,5-ös szintet jövőre.

Az eljárásra azért érdemes figyelmet szentelni a közgazdászok szerint, mivel Frans Timmermans bizottsági alelnök szerintA Commerzbank szakértői szerint fel kell készülni arra, hogy Lengyelország ellen megindul a 7. cikk szerinti eljárás előkészítése, azonbanEnnek keretében az uniós források utalását is felfüggesztheti Brüsszel, amíg nincs kompromisszumos megállapodás a felek között. Az uniós pénzek befagyasztásának pedig már érezhető gazdasági hatása lenne. Lengyelország és Magyarország esetében is igaz az az állítás, hogy uniós pénzek nélkül lényegesen lassabb lenne a gazdasági növekedés.A másik lényeges gazdasági következmény, ha az uniós forrásokat nem is függesztik fel, az a befektetői bizalom rombolása. A régiós versenytársakhoz képest a feldolgozóipar szereplői már most sem túl optimisták a lengyel kilátásokat illetően.A piaci szereplők számára pedig egyértelmű a következmény: a politikai kockázat miatt magasabb kockázati prémiummal kell számolni a zloty esetében.