Meddig lehet még kakaó az euróban?

Mostanában a devizapiacon szinte mindenkit az foglalkoztat, meddig tarthat még az euró ereje, a Commerzbank szakemberei is azt emelték ki pénteki elemzésükben, hogy az ügyfelek szinte folyamatosan ezt kérdezik. Vagy másképpen megfogalmazva: fennáll a kockázata az 1,20-as euró-dollár jegyzésnek a közeljövőben?

A mi elemzőink egyöntetűen azt gondolják, hogy az euró már most is viszonylag drágának mondható, az 1,14 feletti árfolyam nehezen indokolható fundamentálisan

Az elemzők szerint az elmúlt napok eseményei annak tudhatók be, hogy az EKB nem akar nyíltan kiállni és azt mondani, hogy lassan nincs olyan állampapír a piacon, amit megvehetnének. Ezzel ugyanis azt kockáztatnák, hogy a piac idegesen reagáljon arra, hogy a jegybanknak elfogytak az eszközei. Ezért inkább optimista képet festenek a gazdaságról, hogy legyen indokuk leállítani az eszközvásárlási programot.

- olvasható a német bank elemzésében.A bank szerint a probléma az, hogy a piaci szereplők túlságosan is megbíznak Mario Draghiban, miközben az infláció ismét esésnek indulhat. A jelentős egyszeri hatásoktól megtisztított maginfláció is 1 százalék környékére kúszhat csak fel, vagyis az EKB várhatóan ismét elvéti majd 2 százalékos célját. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy nincs oka a jegybanknak változtatni eddigi politikájának irányán.Ha pedig az EKB folytatja ezt a kommunikációját, vagyis továbbra is optimistán nyilatkozik a gazdasági kilátásokról, akkor lehet még tere az euró további erősödésének, vagyis ebből a szempontból az 1,14 feletti árfolyam sem számít meglepetésnek. Az európai jegybank a Commerzbank szerint most azt készíti elő szép lassan, hogy aztán majd kivonuljon a piacról. Ugyanakkor az 1,20-as euró-dollárig még hosszú lenne az út, 1,17 környékére viszont akár fel is pattanhat még az árfolyam. Hosszabb távon azonban ha a piac is realizálja, hogy a jegybank nyomás alatt cselekszik, akkor