Megállt a forint gyengülése 310 alatt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel 309,23-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális változást jelentett a csütörtök esti árfolyamhoz képest. Az elmúlt egy napban viszont érezhetően gyengült a magyar deviza, hiszen tegnap még 308,6 körül indította a napot. A dollár jegyzése most 287,2-nél jár, míg a svájci frank 288,74 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot, míg a tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra 0,2 százalékkal erősödni tudott, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékot veszített értékéből. Ezekből az elmozdulásokból is látszik, hogy egyelőre a nemzetközi devizapiacon is meglehetősen unalmas hangulatban indult a pénteki kereskedés.A dollár eközben próbál ismét erősödni, bár egyelőre csak minimálisan sikerül neki az euróval szemben. Most 1,077 körül jár az euró-dollár jegyzés, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnapinál. A japán jen eközben 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

Makroadatok szempontjából a mai lesz a hét legmozgalmasabb napja, hiszen délelőtt európai bmi-adatok érkeznek, majd a nap második felében a tengerentúlon közlik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának alakulását.