Megingott a forint, zuhant a rand a jegybanki államosítási tervek miatt

A legfontosabb devizakeresztben, az euró/dollárban ma sem voltak érdemi mozgások az esti Fed kamatdöntési jegyzőkönyv előtt, a jegyzések 1,1320-1,1340 körül stabilizálódtak.

A fejlett részvénypiacokon szintén kiváró hangulat uralkodott a Fed anyaga miatt, noha az olaj jelentősen, 2% körüli mértékben esett. Nem ezekre, hanem a jelek szerint a dél-afrikai fejlemények enyhe régiós fertőző hatása miatt gyengült ma kicsit a forint az euróval szemben. Az MNB ma közzétett kamatdöntési jegyzőkönyve nem tartalmazott újdonságot, inkább csak jobban kibontotta a befektetőknek az inflációs pályával kapcsolatos elgondolásokat.

A Reuters összefoglalója szerint a kormányzó dél-afrikai párt ma is zajló ülésén olyan tervek láttak napvilágot, hogy teljes mértékben államosítani kellene a jegybankot. Ez megijesztette a befektetőket annak ellenére is, hogy a világon a legtöbb jegybank állami tulajdonban van és maga a dél-afrikai jegybank is jelezte, hogy ha ilyen változás bekövetkezik, akkor ettől még az intézmény függetlenségében nem történik változás, mert azt az alkotmány garantálja.

A forint kis gyengülése és a dollár stabilitása miatt a dollár/forint jegyzések kicsit emelkedtek, este 272,5 körül álltak a jegyzések a bankközi piacon.