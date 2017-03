Mekkorát robbanhat a francia időzített bomba?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Újra a frankkal riogat Le Pen

Most a felmérések alapján úgy tűnik, hogy a francia elnökválasztás április 23-i első fordulója még szoros lehet, hiszen jelenleg fej-fej mellett áll Emmanuel Macron és Marine Le Pen. A második fordulóba a két legtöbb szavazatot kapó jelölt jut már csak be, ott pedig jóval kisebb az esélye Le Pennek, mivel a többi induló szavazói várhatóan nagyobb arányban támogatják majd a mérsékelt jelöltet, aki a mostani állás szerint Macron lehet, de még Francois Fillon esélyeit sem szabad leírni.Le Pen esetleges győzelmi esélye a devizapiac szempontjából azért kényelmetlen, mert, hogy az ország visszanyerje önálló monetáris politikáját. A fentiek ellenére az euró árfolyamán egyelőre nem látszik ez a kockázat, az utóbbi időszakban inkább erősödött a közös európai deviza a dollárral szemben.

Nem is az eurót kell félteni?

A Commerzbank szerint ha felborulnak a mostani erőviszonyok, és mégis győz Le Pen, akkor sem biztos, hogy elsősorban az euró árfolyamában mutatkozhat az meg a devizapiacon.

Le Pen február elején mondott egy kemény hangú beszédet, amiben felvetette az eurózónából való kilépést is, azt követően átmenetileg nagyjából egy százalékkal gyengült az euró néhány hét alatt, azóta viszont ezt már bőven ledolgozta. Ez pedig a bank szakemberei szerint azt jelzi, hogy. Egyelőre a határidős piac sem mutat különösebb aktivitást ebből a szempontból, május elejére, a választás második fordulójának időpontjára nem vetítenek előre jelentősen megnövekedett volatilitást az euró-dollár árfolyamban. Az elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy tavaly nyáron a brit népszavazás előtt is csak az utolsó héten emelkedett meg a volatilitás az euró-font árfolyamban, amikor kezdett realizálódni az, hogy esetleg a többség a kilépés mellett szavazhat. Ennek alapján pedig most sem zárható ki, hogy ha a választási hajrában továbbra is fennáll még Le Pen győzelmének esélye, akkor a befektetőket is elkezdi majd foglalkoztatni ez a kockázat. Most a felmérések szerint a második körben 40:60 százalék arányban szenvedhet vereséget a szélsőséges jelölt.Ennek oka pedig az, hogy a német állampapírok még mindig biztonságos menedékként működnek a piacon. Így bármekkora a piaci bizonytalanság, még mindig marad egy vonzó euró alapú befektetés a piacon. Vagyis még ha Le Pen nyer Franciaországban, akkor isA német bank szakemberei szerint azoknak, akik mégis igyekeznek majd menekülni az euróbefektetésekből, a svájci frank nyújthat piaci menedéket. Ez látszik a svájci jegybank (SNB) tartalékának alakulásából is: februárban 2014 vége óta nem látott mértékben emelkedtek a devizatartalékok, ami arra utal, hogy az SNB-nek jelentősen be kellett avatkoznia a piacon a frank erősödésének megfékezése érdekében. Az elemzők szerint Le Pen győzelme csak növelné az erősödés felé ható nyomást a frankon, ami pedig arra kényszerítené a jegybankot, hogy még többet interveniáljon. Azonban az is korlátos lehet, a Commerzbank szerint könnyen lehet, hogy az SNB előbb-utóbb inkább belenyugszik az erősödésbe ahelyett, hogy elkezdjen megint jelentős devizatartalékot felépíteni.

Az ábrán látszik az SNB devizatartalékának változása havonta, jól látható, hogy 2015 óta nem nőtt akkorát a tartalék, mint most februárban. Ez a már említett jelentős intervenciókra utal.