Mi lesz a fonttal péntek reggel?

Ha megosztott parlamentet hozna a brit választás, akkor akár 1,20-ig is zuhanhat a brit font, hasonló árfolyamot január óta nem láttunk - derül ki a Bloomberg felméréséből. A hírügynökség 11 devizapiaci szakembert kérdezett meg, akik szerint a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha nem lenne igazi győztese a választásnak, ebben az esetben ugyanis nem csak a kormányzás kerülne veszélybe, de az is félő lenne, hogy tovább csúsznak majd a Brexit-tárgyalások. Persze erre a forgatókönyvre kicsi az esély, az elemzők mégis úgy gondolják, hogy ha bejön, akkor 1,235-ig eshet a font, sőt a legszélsőségesebb becslés szerint 1,20-ig is, ami hét százalékkal lenne alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál.

A második legrosszabb forgatókönyv az lenne a font szempontjából, ha a Munkáspárt nyerné a választást. Ebben az esetben rövidtávon gyengülhetne a font, hosszabb távon azonban a Brexit-tárgyalások kedvezőbb kimenetele és a beígért fiskális élénkítés miatt kedvezőek lennének a deviza kilátásai. Egy önálló munkáspárti győzelemre szintén nincs túl sok esély, azonban a Skót Nemzeti Párttal és a Liberális Demokratákkal összefogva lehet reális esélyük. Ebben az esetben 1,33 és 1,23 között szóródik az elemzők várakozása a font-dfollár árfolyamot illetően, a medián érték 1,2484.Rövidtávon a font szempontjából a legjobb opció az lenne, ha a konzervatívok fölényes győzelmet aratnának. A tory-k sikerét ugyanis már beárazta a piac, de ebben az esetben még lehetne egy kis tér az erősödésre. Ha ez megvalósul, akkor akár 1,33-ig is szárnyalhat a font-dollár jegyzés, de a becslések mediánja is 1,31. Ennél valamivel kisebb fonterősödés jöhet akkor, ha a konzervatívok szoros versenyben győznek. Az utóbbi napokban ezt kezdte árazni a piac, hiszen fokozatosan faragta hátrányát a felmérésekben a Munkáspárt.