Nincs megállás, tovább esik a dollár 2017.07.17 16:34

Úgy tűnik, hogy délelőtt csak egy "testcselt" mutatott be a dollár az erősödés irányába az euróval szemben 1,1470-ről 1,1440-ig, hiszen most már 1,1480 felett jár az árfolyam, ami újabb 14 havi eurócsúcs (dollármélypont). Mivel közben a forint továbbra is stabilan egyhavi csúcsánál, 306-nál álldogál az euróval szemben, így a dollár/forint kurzus 266,5-ig bukott, ami új másfél éves forintcsúcsot jelent.