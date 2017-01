Pár éve még össze akart omlani, ma már gyengíteni kell a rubelt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A 2017-es költségvetés azon alapult, hogy az olajár 40 dollár körül marad hordónként, vagyis már a jelenlegi 55 dollár körüli szinten is van mozgástere az orosz kormánynak. A JP Morgan számításai szerint a jelenlegi olajárral számolva 2 milliárd dollár körüli intervencióval kezdődhet az új rendszer februárban.

Egyrészt kormányzati tartalékot akarnak kiépíteni, amiből az olajár volatilitását lehet kisimítani. Vagyis ezt a felhalmozott tartalékot akkor használhatják fel, amikor majd megint esik az olajár.

Másrészt a dollár-rubel árfolyam 2015 nyara óta először süllyedt a 60-as szint alá, a jelek szerint a kormány és a jegybank nem szeretne ennél sokkal erősebb rubelt látni.

Februártól a piacon vásárol majd dollárt az orosz pénzügyminisztérium előre meghatározott mértékben, ezzel megvalósul a régóta várt devizapiaci intervenció - olvasható a Nordea csütörtöki elemzésében. A devizavásárlás mértéke előre meghatározott lesz:. Az összeget havonta újraszámolják majd, és annak megfelelően vásárolnak a következő hetekben.A dollárvásárlás egyszerre két célt szolgál:Természetesen az orosz pénzügyminisztérium nem ismerte be, hogy cél a rubel gyengítése, közleményükben azt írták, hogy továbbra is lebegő árfolyamrendszer marad, nincs árfolyamcélja a kormánynak. A Nordea szerint ennek ellenére az intervenció bejelentése azt jelenti, hogy az 59-60-as szinten a rubel már "elég erős a kormány és a jegybank számára". Az elemzők szerint a következő három hónapban maradhat is a 60-as szint környékén az árfolyam, majd az év végére 63-ig gyengülhet vissza a rubel.

Az ING Bank elemzői szerint a jelenlegi olajárak mellett a most bejelentett piaci intervenció, kérdéses ugyanakkor, hogy az orosz gazdaságnak valóban gyengébb devizára van-e szüksége. Az 50-55 dolláros árfolyam mellett. Ez az összeg kerülhet a kormányzati tartalékba a későbbi olajár-esés kiegyensúlyozására. Emellett az esetleges kedvező piaci körülményeket kihasználva a jegybank önmaga is vehet devizát a piacon, amivel a devizatartalékot próbálhatja felépíteni.