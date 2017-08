Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Egész nap erősödött a forint 2017.08.11 21:15 A forint szinte egész nap erősödött az euróval szemben, este sem volt megállás, így stabilan a 305-ös szint alá került a jegyzés.

Tovább húzták a forintot 2017.08.11 15:17 Mostanra 304,9 környékére erősödött a forint az euróval szemben, ez már 0,3%-kal alacsonyabb a tegnapi jegyzésnél. A dollár esésével párhuzamosan ez azt jelenti, hogy a dollár-forint árfolyam 258,3-ig süllyedt.

Bezzeg a forintnak jól megy 2017.08.11 14:41 Az utóbbi hetekben már megszokhattuk, hogy ha az euró erősödik a dollárral szemben, akkor a forintnak is jobban megy, ugyanezt látjuk most is. A magyar deviza hirtelen 0,2%-ot erősödött az euróval szemben, így már a 305-öt közelíti az árfolyam.

Lejtőre került a dollár 2017.08.11 14:40 Az inflációs adat megjelenése után hirtelen majdnem fél százalékot esett a dollár az euróval szemben, így már 1,1824-nél jár a keresztárfolyam.

Alig éledezik az infláció Amerikában, megütötték a dollárt 2017.08.11 14:38 Az előzetesen várt 1,8 százalék helyett csak 1,7 százalék volt az infláció júliusban az Egyesült Államokban. Ez pedig ismét a Fed óvatosságát támaszthatja alá, nem is véletlen, hogy hirtelen megütötték a dollárt a hírre. tovább a cikkhez...

Megint alulteljesít a zloty 2017.08.11 13:10 A lengyel zloty már 0,3%-kal gyengült az euróval szemben, mivel a piac arra számít, hogy tovább romolhatnak a kapcsolatok az EU-val. Egy hét alatt 1,1 százalékos gyengülést mutatott a lengyel deviza, az év eleje óta azonban még mindig 2,6%-os erősödésben van.

Nincs tartós iránya a forintnak 2017.08.11 13:08 A nap első felében már többször váltott irányt a forint, most éppen 305,44-nél jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent tegnaphoz képest. Délelőtt 306 közelében is járt a jegyzés, onnan sikerült most visszakapaszkodni. A dollár most 259,64 forintba kerül.