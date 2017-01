Kéthavi csúcsról fordul a forint 2017.01.18 08:58

Nagyon negatív volt már a piac a Brexit kilátásaival kapcsolatban a hétégi brit sajtós kiszivárogtatások hatására, így inkább a pozitív üzenetekre fókuszált (a brit parlament mindkét házának jóvá kell majd hagynia a Brexit feltételeit és szakaszokra bontott kilépési menetrend várható) és ez váltotta ki a nagy ralit tegnap a font piacán a Bank of America Merrill Lynch tegnap esti értékelése szerint. A font/dollár árfolyam 3,1%-kal átmenetileg 1,24 fölé ugrott, de ma reggel már 1,2330 körülre újra visszasüllyedt.

Közben a dollár ereje az euróval szemben is kicsit kezd visszatérni, tegnap este 1,07 felett járt a kereskedés, ma reggel 1,0680 körül kereskednek ebben devizapárban, még mindig jóval a berajzolt és felfelé áttört trendvonal felett. A dollárt tegnap a piaci kommentárok szerint Donald Trump egyik kijelentése is gyengítette:

Ma folytatódik az amerikai gyorsjelentési szezon, a nagyok közül a Goldman Sachs és a Citigroup jelent, illetve Davosban is zajlik a világgazdasági csúcstalálkozó. Magyar idő szerint délután fél 3-kor friss amerikai inflációs adatok jönnek, majd este 9-től beszédet mond Janet Yellen, a Fed elnöke is San Franciscóban a monetáris politikáról, amely beszédre érdemes lesz külön is figyelni.

Közben a térségünkben kiemelt figyelmet kapó devizánál, a török líránál most kisebbek a kilengések, mint múlt hétig, de összességében még mindig alig tudott valamit visszaerősödni a török fizetőeszköz (nem volt nagy jegybanki kamatemelés, csak likviditásszűkítő lépések).

A líra gyenge szinten ragadása mellett is erősebb szinten jár a forint az euróval és a dollárral szemben is. Előbbivel szemben ma reggel 307,5 körül mozog (a 306,9-es szint jelenti a kéthavi csúcsot). Utóbbival szemben viszont a dollár erősödése miatt lefordult a kéthavi csúcsáról, amit tegnap este láttunk 287-nél, m reggel 288 körül jár a kereskedés.