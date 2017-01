Mintaszerű a líra fordulata 2017.01.12 16:00

A mai nap grafikonja "versenyen" bizonyára előkelő helyen végezne a török líra dollárral szembeni árfolyamának napi periódusú grafikonja. A rendkívül begyorsuló esés után, még a 4,00-ás szint előtt ma reggel megállt az esés, elkezdhették zárni nagyobb tételben a líra short pozíciókat a befektetők, így elinult az erősödés, amely napon belül több hullámban folytatódott és újabb shortok zárását indukálta. Végül egy közel 3%-os líraszárnyalásig jutottunk mostanra, ami a tegnapig látott közel 10%-os idei zuhanás csak mérsékelt korrekciójának számít.

A líra mai fordulata mellett a dél-afrikai rand is határozottan erősödik, és mindez az elmúlt napokhoz hasonlóan a forint-zloty páros teljesítményében is látszik, de csak kis mértékben. A forint egyébként ezzel a 307-es szintig erősödött az euróval szemben, 306,8 alatt egyhavi forintcsúcsról beszélhetnénk. A dollárral szemben a 288 körüli kurzus már most kéthavi forintcsúcsot jelent.